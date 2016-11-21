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"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة

بمشاركة عددٍ من المتطوعين.. وجرى تقسيم العمل على 4 مراحل

واصلت بلدية محافظة بارق أعمال معالجة التشوهات البصرية في الأحياء بمشاركة المتطوعين بعد رصد عدد كبير من التشوهات في تطبيق مشهد عسير.

وتأتي هذه الأعمال بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، حيث تم تقسيم العمل على مراحل شملت المرحلة الأولى أحياء المحافظة وتقسيمها إلى أربعة محاور محور شمالي وآخر جنوبي ومحور شرقي وآخر غربي وكذلك تم تقسيم فرق العمل إلى أربع فرق بمشاركة من المتطوعين ومشاركة شيوخ القبائل لحل معوقات الأملاك الخاصة.

وبدأ العمل في أربعة أحياء الخوش والقفيل وساحل والعيرية كمرحلة أولى، حيث تم رصد أكثر من 450 عنصر تشوه وبدأت أعمال المعالجات فيها وإزالة مخلفات الهدم والمباني وأعمال النظافة العامة وطمس الكتابات المشوهة وإصلاح الأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وتسوية الحفر في الطرق واستبدال وإصلاح الحاويات المتهالكة والتالفة.

وستتواصل أعمال معالجات التشوه بعد انتهاء المرحلة الأولى بمرحلة أخرى تشمل أحياء المحافظة والمراكز التابعة.

بلدية بارق

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"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة
سبق

واصلت بلدية محافظة بارق أعمال معالجة التشوهات البصرية في الأحياء بمشاركة المتطوعين بعد رصد عدد كبير من التشوهات في تطبيق مشهد عسير.

وتأتي هذه الأعمال بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، حيث تم تقسيم العمل على مراحل شملت المرحلة الأولى أحياء المحافظة وتقسيمها إلى أربعة محاور محور شمالي وآخر جنوبي ومحور شرقي وآخر غربي وكذلك تم تقسيم فرق العمل إلى أربع فرق بمشاركة من المتطوعين ومشاركة شيوخ القبائل لحل معوقات الأملاك الخاصة.

وبدأ العمل في أربعة أحياء الخوش والقفيل وساحل والعيرية كمرحلة أولى، حيث تم رصد أكثر من 450 عنصر تشوه وبدأت أعمال المعالجات فيها وإزالة مخلفات الهدم والمباني وأعمال النظافة العامة وطمس الكتابات المشوهة وإصلاح الأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وتسوية الحفر في الطرق واستبدال وإصلاح الحاويات المتهالكة والتالفة.

وستتواصل أعمال معالجات التشوه بعد انتهاء المرحلة الأولى بمرحلة أخرى تشمل أحياء المحافظة والمراكز التابعة.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
12:52 AM

"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة

بمشاركة عددٍ من المتطوعين.. وجرى تقسيم العمل على 4 مراحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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واصلت بلدية محافظة بارق أعمال معالجة التشوهات البصرية في الأحياء بمشاركة المتطوعين بعد رصد عدد كبير من التشوهات في تطبيق مشهد عسير.

وتأتي هذه الأعمال بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، حيث تم تقسيم العمل على مراحل شملت المرحلة الأولى أحياء المحافظة وتقسيمها إلى أربعة محاور محور شمالي وآخر جنوبي ومحور شرقي وآخر غربي وكذلك تم تقسيم فرق العمل إلى أربع فرق بمشاركة من المتطوعين ومشاركة شيوخ القبائل لحل معوقات الأملاك الخاصة.

وبدأ العمل في أربعة أحياء الخوش والقفيل وساحل والعيرية كمرحلة أولى، حيث تم رصد أكثر من 450 عنصر تشوه وبدأت أعمال المعالجات فيها وإزالة مخلفات الهدم والمباني وأعمال النظافة العامة وطمس الكتابات المشوهة وإصلاح الأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وتسوية الحفر في الطرق واستبدال وإصلاح الحاويات المتهالكة والتالفة.

وستتواصل أعمال معالجات التشوه بعد انتهاء المرحلة الأولى بمرحلة أخرى تشمل أحياء المحافظة والمراكز التابعة.

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