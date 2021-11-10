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"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11857 نقطة

بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال لـ151 مليون سهم

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 104.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11857.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب، وشؤكة المعمر لأنظمة المعلومات، ومعدنية، وصادرات، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساكو، وصناعة الورق، وشمس، ودلة الصحية، وبوان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.86%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأكوا باور، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 203.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24600.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 94 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 4130 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11857 نقطة
سبق

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 104.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11857.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب، وشؤكة المعمر لأنظمة المعلومات، ومعدنية، وصادرات، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساكو، وصناعة الورق، وشمس، ودلة الصحية، وبوان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.86%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأكوا باور، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 203.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24600.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 94 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 4130 صفقة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
04:03 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11857 نقطة

بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال لـ151 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 104.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11857.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب، وشؤكة المعمر لأنظمة المعلومات، ومعدنية، وصادرات، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساكو، وصناعة الورق، وشمس، ودلة الصحية، وبوان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.86%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأكوا باور، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 203.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24600.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 94 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 4130 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,071
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,189

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