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فرنسا تبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة منتصف يونيو

"ماكرون" أعرب عن سعادته بتلقيح 50 % من البالغين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء) فتح باب التلقيح ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة بداية من 15 يونيو (حزيران)، في خطوة إضافية لتوسيع دائرة عمليات التطعيم.

وأعرب "ماكرون" عن سعادته بتطعيم نحو خمسين بالمائة من البالغين الفرنسيين بجرعة واحدة على الأقل ما يمثل تقدمًا حقيقيًا في حملة التلقيح، حسب وصفه.

وأشار الرئيس الفرنسي عن إمكانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة، على أن يجري ذلك حسب الوضع في كل منطقة من البلاد، وفقًا لـ "فرانس 24".

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فرنسا تبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة منتصف يونيو
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء) فتح باب التلقيح ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة بداية من 15 يونيو (حزيران)، في خطوة إضافية لتوسيع دائرة عمليات التطعيم.

وأعرب "ماكرون" عن سعادته بتطعيم نحو خمسين بالمائة من البالغين الفرنسيين بجرعة واحدة على الأقل ما يمثل تقدمًا حقيقيًا في حملة التلقيح، حسب وصفه.

وأشار الرئيس الفرنسي عن إمكانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة، على أن يجري ذلك حسب الوضع في كل منطقة من البلاد، وفقًا لـ "فرانس 24".

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
09:33 PM

فرنسا تبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة منتصف يونيو

"ماكرون" أعرب عن سعادته بتلقيح 50 % من البالغين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء) فتح باب التلقيح ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة بداية من 15 يونيو (حزيران)، في خطوة إضافية لتوسيع دائرة عمليات التطعيم.

وأعرب "ماكرون" عن سعادته بتطعيم نحو خمسين بالمائة من البالغين الفرنسيين بجرعة واحدة على الأقل ما يمثل تقدمًا حقيقيًا في حملة التلقيح، حسب وصفه.

وأشار الرئيس الفرنسي عن إمكانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة، على أن يجري ذلك حسب الوضع في كل منطقة من البلاد، وفقًا لـ "فرانس 24".

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