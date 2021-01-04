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على أساس سنوي.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6 % في ديسمبر

الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر إلى 14.6% على أساس سنوي.

وكان التضخم السنوي قد سجل 14.03% في نوفمبر، بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 11.84% على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%.

وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.25%.

ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيس من 15% إلى 17%، وأكّد أنه سيُبقي على سياسة نقدية صارمة "حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم".

تركيا

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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على أساس سنوي.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6 % في ديسمبر
سبق

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر إلى 14.6% على أساس سنوي.

وكان التضخم السنوي قد سجل 14.03% في نوفمبر، بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 11.84% على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%.

وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.25%.

ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيس من 15% إلى 17%، وأكّد أنه سيُبقي على سياسة نقدية صارمة "حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم".

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
01:04 PM

على أساس سنوي.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6 % في ديسمبر

الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر إلى 14.6% على أساس سنوي.

وكان التضخم السنوي قد سجل 14.03% في نوفمبر، بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 11.84% على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%.

وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.25%.

ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيس من 15% إلى 17%، وأكّد أنه سيُبقي على سياسة نقدية صارمة "حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم".

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