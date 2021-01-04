على أساس سنوي.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6 % في ديسمبر
الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة
أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر إلى 14.6% على أساس سنوي.
وكان التضخم السنوي قد سجل 14.03% في نوفمبر، بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 11.84% على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".
وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%.
وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.25%.
ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيس من 15% إلى 17%، وأكّد أنه سيُبقي على سياسة نقدية صارمة "حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم".
تركيا
على أساس سنوي.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6 % في ديسمبر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-04
أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر إلى 14.6% على أساس سنوي.
وكان التضخم السنوي قد سجل 14.03% في نوفمبر، بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 11.84% على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".
وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%.
وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.25%.
ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيس من 15% إلى 17%، وأكّد أنه سيُبقي على سياسة نقدية صارمة "حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم".
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
01:04 PM
على أساس سنوي.. التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6 % في ديسمبر
الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة
أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في تركيا في ديسمبر إلى 14.6% على أساس سنوي.
وكان التضخم السنوي قد سجل 14.03% في نوفمبر، بينما كان قد سجل في ديسمبر من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 11.84% على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".
وأفاد المعهد، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، بأن الزيادة الأكبر في ديسمبر الماضي كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.12%.
وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.25%.
ورفع البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي معدل الفائدة الرئيس من 15% إلى 17%، وأكّد أنه سيُبقي على سياسة نقدية صارمة "حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم".