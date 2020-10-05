النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات "كورونا" في لبنان تصل للذروة.. وتحذير من الموجة الثانية

فرض عزل عام على عدد من المدن والقرى

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اليوم (الاثنين) من اقتراب لبنان من السيناريو الأوروبي؛ بعدما بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذروة خلال الأيام القليلة الماضية.

وبين وزير الصحة خلال ترؤسه اجتماعاً في الوزارة، أن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ 120 على كل مئة ألف نسمة أسبوعياً، وهذه النسبة التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أنّ نسبة الوفيات بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت 1,2 في المئة، داعياً إلى عدم الاستخفاف بهذه النسبة.

ولفت "حسن" إلى أن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة.

ويتعين على سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع، التزام منازلهم مع توقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وإلغاء المناسبات الاجتماعية والدينية، باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات "كورونا" في لبنان تصل للذروة.. وتحذير من الموجة الثانية
سبق

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اليوم (الاثنين) من اقتراب لبنان من السيناريو الأوروبي؛ بعدما بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذروة خلال الأيام القليلة الماضية.

وبين وزير الصحة خلال ترؤسه اجتماعاً في الوزارة، أن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ 120 على كل مئة ألف نسمة أسبوعياً، وهذه النسبة التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أنّ نسبة الوفيات بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت 1,2 في المئة، داعياً إلى عدم الاستخفاف بهذه النسبة.

ولفت "حسن" إلى أن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة.

ويتعين على سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع، التزام منازلهم مع توقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وإلغاء المناسبات الاجتماعية والدينية، باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
03:22 PM

إصابات "كورونا" في لبنان تصل للذروة.. وتحذير من الموجة الثانية

فرض عزل عام على عدد من المدن والقرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,486

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اليوم (الاثنين) من اقتراب لبنان من السيناريو الأوروبي؛ بعدما بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذروة خلال الأيام القليلة الماضية.

وبين وزير الصحة خلال ترؤسه اجتماعاً في الوزارة، أن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ 120 على كل مئة ألف نسمة أسبوعياً، وهذه النسبة التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أنّ نسبة الوفيات بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت 1,2 في المئة، داعياً إلى عدم الاستخفاف بهذه النسبة.

ولفت "حسن" إلى أن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة.

ويتعين على سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع، التزام منازلهم مع توقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وإلغاء المناسبات الاجتماعية والدينية، باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,472
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة