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"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

للمرة الثانية.. "ولادة عرعر" يحصل على شهادة الاعتماد "سباهي"‎‎

بعد تطبيق أفضل معايير الجودة بالخدمات الصحية وسلامة المرضى

حصل مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اعتمادًا غير مشروط للمرة الثانية وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (للمستشفيات).

ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى بنسبة 92٪، ضمن الخطة الاستراتيجية لفريق العمل للسعي لنيْل البورد السعودي لطب الأطفال وكذلك النساء والولادة.

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للمرة الثانية.. "ولادة عرعر" يحصل على شهادة الاعتماد "سباهي"‎‎
سبق

حصل مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اعتمادًا غير مشروط للمرة الثانية وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (للمستشفيات).

ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى بنسبة 92٪، ضمن الخطة الاستراتيجية لفريق العمل للسعي لنيْل البورد السعودي لطب الأطفال وكذلك النساء والولادة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:04 PM

للمرة الثانية.. "ولادة عرعر" يحصل على شهادة الاعتماد "سباهي"‎‎

بعد تطبيق أفضل معايير الجودة بالخدمات الصحية وسلامة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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حصل مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، اعتمادًا غير مشروط للمرة الثانية وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (للمستشفيات).

ويأتي هذا الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لأفضل معايير الجودة في الخدمات الصحية وسلامة المرضى بنسبة 92٪، ضمن الخطة الاستراتيجية لفريق العمل للسعي لنيْل البورد السعودي لطب الأطفال وكذلك النساء والولادة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

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