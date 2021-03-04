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مراكز لقاحات كورونا بالجوف تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق "صحتي"

من خلال الفرق الصحية المؤهلة وسط تدابير احترازية ووقائية ووفق إجراءات تنظيمية

واصلت مراكز لقاحات كورونا بمنطقة الجوف البالغة ستة مراكز، استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية ووفق إجراءات تنظيمية تامة.

وأوضحت "صحة الجوف" أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

بدورهم، نوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا، والتنظيم الرائع والسلس من بداية التسجيل إلى الوصول للمركز وأخذ اللقاح، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

مراكز لقاحات كورونا منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مراكز لقاحات كورونا بالجوف تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق "صحتي"
سبق

واصلت مراكز لقاحات كورونا بمنطقة الجوف البالغة ستة مراكز، استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية ووفق إجراءات تنظيمية تامة.

وأوضحت "صحة الجوف" أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

بدورهم، نوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا، والتنظيم الرائع والسلس من بداية التسجيل إلى الوصول للمركز وأخذ اللقاح، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:29 AM

مراكز لقاحات كورونا بالجوف تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق "صحتي"

من خلال الفرق الصحية المؤهلة وسط تدابير احترازية ووقائية ووفق إجراءات تنظيمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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واصلت مراكز لقاحات كورونا بمنطقة الجوف البالغة ستة مراكز، استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية ووفق إجراءات تنظيمية تامة.

وأوضحت "صحة الجوف" أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

بدورهم، نوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا، والتنظيم الرائع والسلس من بداية التسجيل إلى الوصول للمركز وأخذ اللقاح، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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