"آل مهنا" للمرتبة الرابعة بـ"تعليم نجران"

أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، قرارًا بترقية فهد محمد حسن آل مهنا، للمرتبة الرابعة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران.

وعبّر "آل مهنا" عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، والارتقاء بما يوكل له من مهام.