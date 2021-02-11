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"آل مهنا" للمرتبة الرابعة بـ"تعليم نجران"

أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، قرارًا بترقية فهد محمد حسن آل مهنا، للمرتبة الرابعة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران.

وعبّر "آل مهنا" عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، والارتقاء بما يوكل له من مهام.

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"آل مهنا" للمرتبة الرابعة بـ"تعليم نجران"
سبق

أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، قرارًا بترقية فهد محمد حسن آل مهنا، للمرتبة الرابعة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران.

وعبّر "آل مهنا" عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، والارتقاء بما يوكل له من مهام.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
02:39 PM

"آل مهنا" للمرتبة الرابعة بـ"تعليم نجران"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، قرارًا بترقية فهد محمد حسن آل مهنا، للمرتبة الرابعة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران.

وعبّر "آل مهنا" عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، والارتقاء بما يوكل له من مهام.

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