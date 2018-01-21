أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء.
"التحالف": تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي
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"التحالف": تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-21
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
01:32 AM
"التحالف": تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء.
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