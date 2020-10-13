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تبوك.. مواطنون يفاجأون برفض طلبات توصيل الكهرباء بعد استكمالها بشهر

بالرغم من إعلان الأمانة فتح باب التقديم لتوصيل التيار الكهربائي.. و"سبق" تنتظر ردها

تفاجأ عدد من سكان طريق المدينة وحي السعيدات وبعض المخططات الزراعية بمنطقة تبوك من رفض طلبات توصيلهم للتيار الكهرباء، بعد شهر من استكمال الأوراق ودفع الرسوم، وبالرغم من إعلان أمانة تبوك فتح التقديم لخدمة التيار الكهربائي للراغبين.

وأوضح عدد من الأهالي أنهم ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً، طلب منهم تعبئة نموذج موجود بالأمانة، بالإضافة إلى ورقة المبايعة والصك الخاص بالمالك وصورة الهوية، ثم وصلت رسائل عن إحالة المعاملات إلى مكتب الأمين العام برقم وتاريخ محددين.

وأشاروا إلى أنها أحيلت بعد ذلك إلى وكالة التنمية العمرانية ومنها إلى إدارة المساحة، حيث طلب إحضار "كروكي" للموقع، وبالفعل تم التوجه للمكتب الهندسي ودفع رسوم إصدار "كروكي" وتسليمه للأمانة، حيث أرسلت المعاملة إلى وحدة نظم المعلومات الجغرافية، ومنها إلى إدارة التخطيط العمراني، ومنها إلى وكالة التنمية العمرانية، ثم إلى إدارة الإشراف العام على البلديات الفرعية بلدية فرع الورود.

وأضافوا أنه عند الذهاب إلى بلدية فرع الورود كانت المفاجأة بأن بلدية الورود لا تعلم عن الأمر شيئًا، بل أبدى الموظفون فيها استغرابهم من إحالتها إليهم، مؤكدين بأن ليس هناك موافقة وأنهم يعدون هذه المعاملات لأمانة تبوك.

وتساءل المتضررون، حول سبب إتاحة وفتح واستقبال الطلبات وإرهاق المواطنين طوال شهر كامل ودفع الرسوم، طالما أن أمانة تبوك رافضة الموافقة على إطلاق خدمة الكهرباء وتعميد شركة الكهرباء بذلك.

بدورها حاولت "سبق" الاستفسار من أمانة منطقة تبوك حول هذا الموضوع، ولكن لم يصلها الرد حتى إعداد هذا الخبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. مواطنون يفاجأون برفض طلبات توصيل الكهرباء بعد استكمالها بشهر
سبق

تفاجأ عدد من سكان طريق المدينة وحي السعيدات وبعض المخططات الزراعية بمنطقة تبوك من رفض طلبات توصيلهم للتيار الكهرباء، بعد شهر من استكمال الأوراق ودفع الرسوم، وبالرغم من إعلان أمانة تبوك فتح التقديم لخدمة التيار الكهربائي للراغبين.

وأوضح عدد من الأهالي أنهم ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً، طلب منهم تعبئة نموذج موجود بالأمانة، بالإضافة إلى ورقة المبايعة والصك الخاص بالمالك وصورة الهوية، ثم وصلت رسائل عن إحالة المعاملات إلى مكتب الأمين العام برقم وتاريخ محددين.

وأشاروا إلى أنها أحيلت بعد ذلك إلى وكالة التنمية العمرانية ومنها إلى إدارة المساحة، حيث طلب إحضار "كروكي" للموقع، وبالفعل تم التوجه للمكتب الهندسي ودفع رسوم إصدار "كروكي" وتسليمه للأمانة، حيث أرسلت المعاملة إلى وحدة نظم المعلومات الجغرافية، ومنها إلى إدارة التخطيط العمراني، ومنها إلى وكالة التنمية العمرانية، ثم إلى إدارة الإشراف العام على البلديات الفرعية بلدية فرع الورود.

وأضافوا أنه عند الذهاب إلى بلدية فرع الورود كانت المفاجأة بأن بلدية الورود لا تعلم عن الأمر شيئًا، بل أبدى الموظفون فيها استغرابهم من إحالتها إليهم، مؤكدين بأن ليس هناك موافقة وأنهم يعدون هذه المعاملات لأمانة تبوك.

وتساءل المتضررون، حول سبب إتاحة وفتح واستقبال الطلبات وإرهاق المواطنين طوال شهر كامل ودفع الرسوم، طالما أن أمانة تبوك رافضة الموافقة على إطلاق خدمة الكهرباء وتعميد شركة الكهرباء بذلك.

بدورها حاولت "سبق" الاستفسار من أمانة منطقة تبوك حول هذا الموضوع، ولكن لم يصلها الرد حتى إعداد هذا الخبر.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
04:01 PM

تبوك.. مواطنون يفاجأون برفض طلبات توصيل الكهرباء بعد استكمالها بشهر

بالرغم من إعلان الأمانة فتح باب التقديم لتوصيل التيار الكهربائي.. و"سبق" تنتظر ردها

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بدر الجبل - تبوك
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تفاجأ عدد من سكان طريق المدينة وحي السعيدات وبعض المخططات الزراعية بمنطقة تبوك من رفض طلبات توصيلهم للتيار الكهرباء، بعد شهر من استكمال الأوراق ودفع الرسوم، وبالرغم من إعلان أمانة تبوك فتح التقديم لخدمة التيار الكهربائي للراغبين.

وأوضح عدد من الأهالي أنهم ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً، طلب منهم تعبئة نموذج موجود بالأمانة، بالإضافة إلى ورقة المبايعة والصك الخاص بالمالك وصورة الهوية، ثم وصلت رسائل عن إحالة المعاملات إلى مكتب الأمين العام برقم وتاريخ محددين.

وأشاروا إلى أنها أحيلت بعد ذلك إلى وكالة التنمية العمرانية ومنها إلى إدارة المساحة، حيث طلب إحضار "كروكي" للموقع، وبالفعل تم التوجه للمكتب الهندسي ودفع رسوم إصدار "كروكي" وتسليمه للأمانة، حيث أرسلت المعاملة إلى وحدة نظم المعلومات الجغرافية، ومنها إلى إدارة التخطيط العمراني، ومنها إلى وكالة التنمية العمرانية، ثم إلى إدارة الإشراف العام على البلديات الفرعية بلدية فرع الورود.

وأضافوا أنه عند الذهاب إلى بلدية فرع الورود كانت المفاجأة بأن بلدية الورود لا تعلم عن الأمر شيئًا، بل أبدى الموظفون فيها استغرابهم من إحالتها إليهم، مؤكدين بأن ليس هناك موافقة وأنهم يعدون هذه المعاملات لأمانة تبوك.

وتساءل المتضررون، حول سبب إتاحة وفتح واستقبال الطلبات وإرهاق المواطنين طوال شهر كامل ودفع الرسوم، طالما أن أمانة تبوك رافضة الموافقة على إطلاق خدمة الكهرباء وتعميد شركة الكهرباء بذلك.

بدورها حاولت "سبق" الاستفسار من أمانة منطقة تبوك حول هذا الموضوع، ولكن لم يصلها الرد حتى إعداد هذا الخبر.

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