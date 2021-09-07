النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلًا لجمع المساعدات الإنسانية لهذا البلد الإسلامي

تقديم المساعدات الغذائية والضرورية إلى 11 مليون شخص وتوفير المأوى

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلًا لجمع 606 ملايين دولار أمريكي، لمساعدة 11 مليون أفغاني خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري 2021.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ينس ليركة" ،أن هذا التمويل سيوجه لتقديم المساعدات الغذائية والمساعدات الضرورية إلى 11 مليون شخص، وتوفير المأوى، وتقديم الخدمات الصحية إلى 3.4 ملايين شخص وعلاج الناجين من العنف، وعلاج سوء التغذية الحاد لأكثر من مليون طفل وامرأة، وإصلاح المياه والصرف الصحي لنحو مليونين ونصف المليون أفغاني، إضافة إلى برامج لتعليم الأطفال في حالات الطوارئ.

وأضاف "ليركة" أن المساعدات ستغطي الاحتياجات التي لم تتضمنها خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لأفغانستان قبل التطورات الأخيرة؛ بما في ذلك مساعدة مليوني شخص لم تتم تغطيتهم من قبل، والاحتياجات الناشئة، كما يتضمن المبلغ المطلوب 413 مليون دولار، لم تُمَوّل حتى الآن من الخطة السنوية للاستجابة في أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلًا لجمع المساعدات الإنسانية لهذا البلد الإسلامي
سبق

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلًا لجمع 606 ملايين دولار أمريكي، لمساعدة 11 مليون أفغاني خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري 2021.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ينس ليركة" ،أن هذا التمويل سيوجه لتقديم المساعدات الغذائية والمساعدات الضرورية إلى 11 مليون شخص، وتوفير المأوى، وتقديم الخدمات الصحية إلى 3.4 ملايين شخص وعلاج الناجين من العنف، وعلاج سوء التغذية الحاد لأكثر من مليون طفل وامرأة، وإصلاح المياه والصرف الصحي لنحو مليونين ونصف المليون أفغاني، إضافة إلى برامج لتعليم الأطفال في حالات الطوارئ.

وأضاف "ليركة" أن المساعدات ستغطي الاحتياجات التي لم تتضمنها خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لأفغانستان قبل التطورات الأخيرة؛ بما في ذلك مساعدة مليوني شخص لم تتم تغطيتهم من قبل، والاحتياجات الناشئة، كما يتضمن المبلغ المطلوب 413 مليون دولار، لم تُمَوّل حتى الآن من الخطة السنوية للاستجابة في أفغانستان.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
12:13 PM

الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلًا لجمع المساعدات الإنسانية لهذا البلد الإسلامي

تقديم المساعدات الغذائية والضرورية إلى 11 مليون شخص وتوفير المأوى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,690

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلًا لجمع 606 ملايين دولار أمريكي، لمساعدة 11 مليون أفغاني خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري 2021.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ينس ليركة" ،أن هذا التمويل سيوجه لتقديم المساعدات الغذائية والمساعدات الضرورية إلى 11 مليون شخص، وتوفير المأوى، وتقديم الخدمات الصحية إلى 3.4 ملايين شخص وعلاج الناجين من العنف، وعلاج سوء التغذية الحاد لأكثر من مليون طفل وامرأة، وإصلاح المياه والصرف الصحي لنحو مليونين ونصف المليون أفغاني، إضافة إلى برامج لتعليم الأطفال في حالات الطوارئ.

وأضاف "ليركة" أن المساعدات ستغطي الاحتياجات التي لم تتضمنها خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لأفغانستان قبل التطورات الأخيرة؛ بما في ذلك مساعدة مليوني شخص لم تتم تغطيتهم من قبل، والاحتياجات الناشئة، كما يتضمن المبلغ المطلوب 413 مليون دولار، لم تُمَوّل حتى الآن من الخطة السنوية للاستجابة في أفغانستان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,457
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,851

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة