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مفقود منذ 7 أعوام.. ذوو المواطن "العنزي" يناشدون المساعدة في البحث عنه

شقيقه: أبلغنا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه ولم نجد أي أثر له

ناشد ذوو المواطن "فرج مفضي سيار العنزي"، البالغ من العمر 36 عامًا، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل سبع سنوات في تاريخ 20 / 7 / 1434هـ ، حيث خرج من منطقة الرياض باتجاه محافظة حفر الباطن، وسلك طريق رماح، وكان يستقل سيارة من نوع بليزر سوداء اللون، وهو متزوج ولديه طفلان، ومازال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وأفاد شقيقه بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ لكنهم لم يجدوا أي أثر له، مناشدين من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: 0555560390.

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مفقود منذ 7 أعوام.. ذوو المواطن "العنزي" يناشدون المساعدة في البحث عنه
سبق

ناشد ذوو المواطن "فرج مفضي سيار العنزي"، البالغ من العمر 36 عامًا، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل سبع سنوات في تاريخ 20 / 7 / 1434هـ ، حيث خرج من منطقة الرياض باتجاه محافظة حفر الباطن، وسلك طريق رماح، وكان يستقل سيارة من نوع بليزر سوداء اللون، وهو متزوج ولديه طفلان، ومازال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وأفاد شقيقه بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ لكنهم لم يجدوا أي أثر له، مناشدين من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: 0555560390.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
10:50 PM

مفقود منذ 7 أعوام.. ذوو المواطن "العنزي" يناشدون المساعدة في البحث عنه

شقيقه: أبلغنا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه ولم نجد أي أثر له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,617

ناشد ذوو المواطن "فرج مفضي سيار العنزي"، البالغ من العمر 36 عامًا، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل سبع سنوات في تاريخ 20 / 7 / 1434هـ ، حيث خرج من منطقة الرياض باتجاه محافظة حفر الباطن، وسلك طريق رماح، وكان يستقل سيارة من نوع بليزر سوداء اللون، وهو متزوج ولديه طفلان، ومازال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.

وأفاد شقيقه بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ لكنهم لم يجدوا أي أثر له، مناشدين من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: 0555560390.

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