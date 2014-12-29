النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الجوف تستحدث 83 طريقًا جديدًا وتعيد تأهيل 46 أخرى

أطوال مسارات الدراجات النارية بلغت 8502م والمشاة 8502م

نفذت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف 83 طريقًا جديدًا في مختلف الأحياء خلال العام 2020 بإجمالي أطوال بلغ 47382 مترًا.

كما نفذت الإدارة مشروعات إعادة تأهيل لـ46 طريقًا رئيسًا بإجمالي أطوال 18720 مترًا، فيما بلغت أطوال مسارات الدراجات النارية 8502 مترًا، وأطوال مسارات المشاة 8502 مترًا.

وأكدت الإدارة استمرارها في مشروعات إعادة التأهيل والتطوير، إلى جانب تنفيذ الطرق والشوارع الجديدة بالأحياء والمخططات وفقًا للخطط والميزانيات المعتمدة، وفي إطار خطط التوسع في الخدمات والمشروعات البلدية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، ووفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الجوف تستحدث 83 طريقًا جديدًا وتعيد تأهيل 46 أخرى
سبق

نفذت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف 83 طريقًا جديدًا في مختلف الأحياء خلال العام 2020 بإجمالي أطوال بلغ 47382 مترًا.

كما نفذت الإدارة مشروعات إعادة تأهيل لـ46 طريقًا رئيسًا بإجمالي أطوال 18720 مترًا، فيما بلغت أطوال مسارات الدراجات النارية 8502 مترًا، وأطوال مسارات المشاة 8502 مترًا.

وأكدت الإدارة استمرارها في مشروعات إعادة التأهيل والتطوير، إلى جانب تنفيذ الطرق والشوارع الجديدة بالأحياء والمخططات وفقًا للخطط والميزانيات المعتمدة، وفي إطار خطط التوسع في الخدمات والمشروعات البلدية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، ووفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
07:04 PM

أمانة الجوف تستحدث 83 طريقًا جديدًا وتعيد تأهيل 46 أخرى

أطوال مسارات الدراجات النارية بلغت 8502م والمشاة 8502م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
1
1,549

نفذت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف 83 طريقًا جديدًا في مختلف الأحياء خلال العام 2020 بإجمالي أطوال بلغ 47382 مترًا.

كما نفذت الإدارة مشروعات إعادة تأهيل لـ46 طريقًا رئيسًا بإجمالي أطوال 18720 مترًا، فيما بلغت أطوال مسارات الدراجات النارية 8502 مترًا، وأطوال مسارات المشاة 8502 مترًا.

وأكدت الإدارة استمرارها في مشروعات إعادة التأهيل والتطوير، إلى جانب تنفيذ الطرق والشوارع الجديدة بالأحياء والمخططات وفقًا للخطط والميزانيات المعتمدة، وفي إطار خطط التوسع في الخدمات والمشروعات البلدية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، ووفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة