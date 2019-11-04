النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيمين" يؤكّد أهمية دور مجمع الفقه الدولي في التصدّي للإرهاب

الفوضى التي تضرب بعض المرجعيات ترجع لتمدُّد شبكات التواصل

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ أن حالة الفوضى التي تضرب بعض المرجعيات الفقهية الآن، ترجع بسبب التمدُّد الهائل لشبكات التواصل الحديثة، ولسهولة الوصول إلى الجماهير.

وأوضح أنها فتحت الباب أمام تجار الدين لملء الفضاء الإلكتروني بالآلاف من الفتاوى والآراء التي لا تعبّر عن وسطية الإسلام؛ بل تخدم الفتنة والبلبلة في أوساط المسلمين.

وقال الأمين العام في كلمته أمام الدورة "24" لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي يومَي 3 و4 نوفمبر الجاري: حالة الفوضى التي تعيشها الفتوى في العالم الإسلامي تؤكّد أهمية دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي في التصدّي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وصياغة مفاهيم أصيلة ومستجدة قابلة للتطبيق.

وشدّد "العثيمين"؛ على أهمية أن يستمر المجمع بالاضطلاع بدوره المهم في توحيد المسلمين وتنسيق مقارباتهم الفقهية والفكرية في سبيل تحقيق الوحدة والتقارب بين المسلمين.

وأضاف: التضامن السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء سيكون أجدى عندما تتوافر البيئة الفكرية والدينية المتزنة والمتقاربة التي يعمل المجمع على توفيرها.

ودعا الأمين العام، العلماء المشاركين في الدورة، إلى الوقوف في وجه المتطرفين والمغرر بهم والطائفيين، عبر الاستمرار في نشر رسالة الاعتدال والتسامح والعمل -قدر طاقتهم- لأن يقودوا المسلمين إلى صحيح دينهم وصافي شريعتهم.

منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين" يؤكّد أهمية دور مجمع الفقه الدولي في التصدّي للإرهاب
سبق

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ أن حالة الفوضى التي تضرب بعض المرجعيات الفقهية الآن، ترجع بسبب التمدُّد الهائل لشبكات التواصل الحديثة، ولسهولة الوصول إلى الجماهير.

وأوضح أنها فتحت الباب أمام تجار الدين لملء الفضاء الإلكتروني بالآلاف من الفتاوى والآراء التي لا تعبّر عن وسطية الإسلام؛ بل تخدم الفتنة والبلبلة في أوساط المسلمين.

وقال الأمين العام في كلمته أمام الدورة "24" لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي يومَي 3 و4 نوفمبر الجاري: حالة الفوضى التي تعيشها الفتوى في العالم الإسلامي تؤكّد أهمية دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي في التصدّي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وصياغة مفاهيم أصيلة ومستجدة قابلة للتطبيق.

وشدّد "العثيمين"؛ على أهمية أن يستمر المجمع بالاضطلاع بدوره المهم في توحيد المسلمين وتنسيق مقارباتهم الفقهية والفكرية في سبيل تحقيق الوحدة والتقارب بين المسلمين.

وأضاف: التضامن السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء سيكون أجدى عندما تتوافر البيئة الفكرية والدينية المتزنة والمتقاربة التي يعمل المجمع على توفيرها.

ودعا الأمين العام، العلماء المشاركين في الدورة، إلى الوقوف في وجه المتطرفين والمغرر بهم والطائفيين، عبر الاستمرار في نشر رسالة الاعتدال والتسامح والعمل -قدر طاقتهم- لأن يقودوا المسلمين إلى صحيح دينهم وصافي شريعتهم.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
12:46 PM

"العثيمين" يؤكّد أهمية دور مجمع الفقه الدولي في التصدّي للإرهاب

الفوضى التي تضرب بعض المرجعيات ترجع لتمدُّد شبكات التواصل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
228

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ أن حالة الفوضى التي تضرب بعض المرجعيات الفقهية الآن، ترجع بسبب التمدُّد الهائل لشبكات التواصل الحديثة، ولسهولة الوصول إلى الجماهير.

وأوضح أنها فتحت الباب أمام تجار الدين لملء الفضاء الإلكتروني بالآلاف من الفتاوى والآراء التي لا تعبّر عن وسطية الإسلام؛ بل تخدم الفتنة والبلبلة في أوساط المسلمين.

وقال الأمين العام في كلمته أمام الدورة "24" لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي يومَي 3 و4 نوفمبر الجاري: حالة الفوضى التي تعيشها الفتوى في العالم الإسلامي تؤكّد أهمية دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي في التصدّي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وصياغة مفاهيم أصيلة ومستجدة قابلة للتطبيق.

وشدّد "العثيمين"؛ على أهمية أن يستمر المجمع بالاضطلاع بدوره المهم في توحيد المسلمين وتنسيق مقارباتهم الفقهية والفكرية في سبيل تحقيق الوحدة والتقارب بين المسلمين.

وأضاف: التضامن السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء سيكون أجدى عندما تتوافر البيئة الفكرية والدينية المتزنة والمتقاربة التي يعمل المجمع على توفيرها.

ودعا الأمين العام، العلماء المشاركين في الدورة، إلى الوقوف في وجه المتطرفين والمغرر بهم والطائفيين، عبر الاستمرار في نشر رسالة الاعتدال والتسامح والعمل -قدر طاقتهم- لأن يقودوا المسلمين إلى صحيح دينهم وصافي شريعتهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,630
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,922
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,343
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,545

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة