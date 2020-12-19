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فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر

لتقييم تطبيق معايير القوى العاملة

بتكليف من مدير مستشفى الثغر تركي العتيبي، زار فريق الموارد البشرية المتمثل في مساعد مدير المستشفى للموارد البشرية محمد الزاهراني، ومنسق الجودة للموارد البشرية إبراهيم قاسم بجوي، ومديرة التواصل الداخلي بالمستشفى شمايل المطيري، المراكز الستة التابعة لمستشفى الثغر، مركز الأمير فواز، مركز كيلو 14، وكيلو 13، الحرازات، وأم السلم، والمنتزهات.

وجاءت هذه الزيارة لتقييم تطبيق معايير القوى العاملة بالمراكز الصحية، وتفعيل مبادرة "نتواصل لأجلكم" التي تهدف إلى خدمة جميع الموظفين في مراكزهم الصحية.

مستشفى الثغر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
سبق

بتكليف من مدير مستشفى الثغر تركي العتيبي، زار فريق الموارد البشرية المتمثل في مساعد مدير المستشفى للموارد البشرية محمد الزاهراني، ومنسق الجودة للموارد البشرية إبراهيم قاسم بجوي، ومديرة التواصل الداخلي بالمستشفى شمايل المطيري، المراكز الستة التابعة لمستشفى الثغر، مركز الأمير فواز، مركز كيلو 14، وكيلو 13، الحرازات، وأم السلم، والمنتزهات.

وجاءت هذه الزيارة لتقييم تطبيق معايير القوى العاملة بالمراكز الصحية، وتفعيل مبادرة "نتواصل لأجلكم" التي تهدف إلى خدمة جميع الموظفين في مراكزهم الصحية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
12:05 AM

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر

لتقييم تطبيق معايير القوى العاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بتكليف من مدير مستشفى الثغر تركي العتيبي، زار فريق الموارد البشرية المتمثل في مساعد مدير المستشفى للموارد البشرية محمد الزاهراني، ومنسق الجودة للموارد البشرية إبراهيم قاسم بجوي، ومديرة التواصل الداخلي بالمستشفى شمايل المطيري، المراكز الستة التابعة لمستشفى الثغر، مركز الأمير فواز، مركز كيلو 14، وكيلو 13، الحرازات، وأم السلم، والمنتزهات.

وجاءت هذه الزيارة لتقييم تطبيق معايير القوى العاملة بالمراكز الصحية، وتفعيل مبادرة "نتواصل لأجلكم" التي تهدف إلى خدمة جميع الموظفين في مراكزهم الصحية.

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