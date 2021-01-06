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إنجاز 961404 اختبارات عبر "بوابة التدرب الإلكتروني" في "التدريب التقني"

المؤسسة: بعد رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم.. لتوفير تجربة مستقرة

أنجزت بوابة التدرب الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكثر من 961404 اختبارات "عن بُعد"، للتخصصات النظرية في جميع التخصصات بالمؤسسة، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم لتوفير تجربة مستخدم مستقرة وآمنة لاختبار المتدربين والمتدربات.

وتمّ تدشين خط ساخن مع الدعم الفني للفرع الرئيس لشركة (blackboard) في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عمليات الدعم لتقديم الدعم الفني للمتدربين والمتدربات المسجلين في مختلف التخصصات.

جاء ذلك حرصاً على تنفيذ جميع الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، وكان العمل يتم على مدار الساعة لتقديم الخدمات كافة للمستفيدين من خدمات البوابة.

وسُخرت الجهود لمواجهة الضغط المتوقع على بوابة التدرب الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي خدمات الدعم الفني والمساندة خلال هذا الفصل التدريبي 29209 خدمات دعم ومساندة وتعريف وتوعية للمستخدمين لخدمات بوابة التدرب الإلكتروني.

وتمّت معالجة حرمان أكثر من 60 ألف طالب مختبر ليتمكنوا من تنفيذ الاختبارات الإلكترونية على منصة التدرب الإلكتروني.

وأثنى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على الجهود المبذولة من قِبل الإدارة العامة للتدرب الإلكتروني، مؤكداً أن البنية التقنية والتدريب الإلكتروني الذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنوات مع وجود مدربين ومدربات متخصّصين كان له الدور الكبير بالنجاح في عملية تنفيذ الاختبارات عن بُعد بكل سلاسة وجودة.

وأكّد أن جميع الجهود المبذولة تصب في مصلحة المتدربين والمتدربات وتسهم في تطوير قدراتهم، وذلك لتحقيق حرص الحكومة وتطلعاتها في تطوير الكوادر الوطنية، وهو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 التي تسعى المؤسسة لعكسها على مخرجات التدريب.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز 961404 اختبارات عبر "بوابة التدرب الإلكتروني" في "التدريب التقني"
سبق

أنجزت بوابة التدرب الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكثر من 961404 اختبارات "عن بُعد"، للتخصصات النظرية في جميع التخصصات بالمؤسسة، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم لتوفير تجربة مستخدم مستقرة وآمنة لاختبار المتدربين والمتدربات.

وتمّ تدشين خط ساخن مع الدعم الفني للفرع الرئيس لشركة (blackboard) في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عمليات الدعم لتقديم الدعم الفني للمتدربين والمتدربات المسجلين في مختلف التخصصات.

جاء ذلك حرصاً على تنفيذ جميع الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، وكان العمل يتم على مدار الساعة لتقديم الخدمات كافة للمستفيدين من خدمات البوابة.

وسُخرت الجهود لمواجهة الضغط المتوقع على بوابة التدرب الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي خدمات الدعم الفني والمساندة خلال هذا الفصل التدريبي 29209 خدمات دعم ومساندة وتعريف وتوعية للمستخدمين لخدمات بوابة التدرب الإلكتروني.

وتمّت معالجة حرمان أكثر من 60 ألف طالب مختبر ليتمكنوا من تنفيذ الاختبارات الإلكترونية على منصة التدرب الإلكتروني.

وأثنى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على الجهود المبذولة من قِبل الإدارة العامة للتدرب الإلكتروني، مؤكداً أن البنية التقنية والتدريب الإلكتروني الذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنوات مع وجود مدربين ومدربات متخصّصين كان له الدور الكبير بالنجاح في عملية تنفيذ الاختبارات عن بُعد بكل سلاسة وجودة.

وأكّد أن جميع الجهود المبذولة تصب في مصلحة المتدربين والمتدربات وتسهم في تطوير قدراتهم، وذلك لتحقيق حرص الحكومة وتطلعاتها في تطوير الكوادر الوطنية، وهو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 التي تسعى المؤسسة لعكسها على مخرجات التدريب.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
02:01 PM

إنجاز 961404 اختبارات عبر "بوابة التدرب الإلكتروني" في "التدريب التقني"

المؤسسة: بعد رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم.. لتوفير تجربة مستقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنجزت بوابة التدرب الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكثر من 961404 اختبارات "عن بُعد"، للتخصصات النظرية في جميع التخصصات بالمؤسسة، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم لتوفير تجربة مستخدم مستقرة وآمنة لاختبار المتدربين والمتدربات.

وتمّ تدشين خط ساخن مع الدعم الفني للفرع الرئيس لشركة (blackboard) في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عمليات الدعم لتقديم الدعم الفني للمتدربين والمتدربات المسجلين في مختلف التخصصات.

جاء ذلك حرصاً على تنفيذ جميع الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، وكان العمل يتم على مدار الساعة لتقديم الخدمات كافة للمستفيدين من خدمات البوابة.

وسُخرت الجهود لمواجهة الضغط المتوقع على بوابة التدرب الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي خدمات الدعم الفني والمساندة خلال هذا الفصل التدريبي 29209 خدمات دعم ومساندة وتعريف وتوعية للمستخدمين لخدمات بوابة التدرب الإلكتروني.

وتمّت معالجة حرمان أكثر من 60 ألف طالب مختبر ليتمكنوا من تنفيذ الاختبارات الإلكترونية على منصة التدرب الإلكتروني.

وأثنى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على الجهود المبذولة من قِبل الإدارة العامة للتدرب الإلكتروني، مؤكداً أن البنية التقنية والتدريب الإلكتروني الذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنوات مع وجود مدربين ومدربات متخصّصين كان له الدور الكبير بالنجاح في عملية تنفيذ الاختبارات عن بُعد بكل سلاسة وجودة.

وأكّد أن جميع الجهود المبذولة تصب في مصلحة المتدربين والمتدربات وتسهم في تطوير قدراتهم، وذلك لتحقيق حرص الحكومة وتطلعاتها في تطوير الكوادر الوطنية، وهو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 التي تسعى المؤسسة لعكسها على مخرجات التدريب.

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