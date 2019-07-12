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أمير الرياض بالنيابة يقوم بجولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام والمدن الذكية

في إطار زيارته الرسمية لموسكو

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في إطار زيارة سموه الرسمية لعاصمة روسيا الاتحادية موسكو، بجولة على مشاريع البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية.

واطلع سموه خلالها على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدمياً وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد سموه أنظمة النقل العام الكهربائية، واستمع إلى شرح عن فعاليتها الاقتصادية والعملية والبيئية.

وعقد سموه عدداً من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل، وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية وأثر المشاريع في العاصمة.

رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة، الوفد الرسمي المرافق لسموه، ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين.

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أمير الرياض بالنيابة يقوم بجولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام والمدن الذكية
سبق

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في إطار زيارة سموه الرسمية لعاصمة روسيا الاتحادية موسكو، بجولة على مشاريع البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية.

واطلع سموه خلالها على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدمياً وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد سموه أنظمة النقل العام الكهربائية، واستمع إلى شرح عن فعاليتها الاقتصادية والعملية والبيئية.

وعقد سموه عدداً من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل، وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية وأثر المشاريع في العاصمة.

رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة، الوفد الرسمي المرافق لسموه، ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
01:05 PM

أمير الرياض بالنيابة يقوم بجولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام والمدن الذكية

في إطار زيارته الرسمية لموسكو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في إطار زيارة سموه الرسمية لعاصمة روسيا الاتحادية موسكو، بجولة على مشاريع البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية.

واطلع سموه خلالها على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدمياً وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد سموه أنظمة النقل العام الكهربائية، واستمع إلى شرح عن فعاليتها الاقتصادية والعملية والبيئية.

وعقد سموه عدداً من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل، وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية وأثر المشاريع في العاصمة.

رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة، الوفد الرسمي المرافق لسموه، ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين.

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