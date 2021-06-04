النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير جازان يعزي شيخ شمل "قبائل الشقيق" في وفاة عمه

بعث الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان -حفظه الله- برقية تعزية إلى شيخ شمل قبائل الشقيق الشيخ هادي بن علي القربي في وفاة عمه الشيخ هادي بن عيسى القربي -رحمه الله-، وذلك إثر المرض الذي ألم به.

وتقدم شيخ شمل قبائل الشقيق "بالشكر والامتنان لأمير منطقة جازان على تعزيته ومشاعره الأبوية تجاه أسرة القربي وقبائل الشقيق في وفاة شيخ الشمل السابق، والتي شملنا برعايته وكريم مواساته، سائلين المولى لسمو الأمير السداد وأن يمد في عمره".

أمير جازان الأمير محمد بن ناصر

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أمير جازان يعزي شيخ شمل "قبائل الشقيق" في وفاة عمه
سبق

بعث الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان -حفظه الله- برقية تعزية إلى شيخ شمل قبائل الشقيق الشيخ هادي بن علي القربي في وفاة عمه الشيخ هادي بن عيسى القربي -رحمه الله-، وذلك إثر المرض الذي ألم به.

وتقدم شيخ شمل قبائل الشقيق "بالشكر والامتنان لأمير منطقة جازان على تعزيته ومشاعره الأبوية تجاه أسرة القربي وقبائل الشقيق في وفاة شيخ الشمل السابق، والتي شملنا برعايته وكريم مواساته، سائلين المولى لسمو الأمير السداد وأن يمد في عمره".

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
12:49 AM

أمير جازان يعزي شيخ شمل "قبائل الشقيق" في وفاة عمه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
252

بعث الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان -حفظه الله- برقية تعزية إلى شيخ شمل قبائل الشقيق الشيخ هادي بن علي القربي في وفاة عمه الشيخ هادي بن عيسى القربي -رحمه الله-، وذلك إثر المرض الذي ألم به.

وتقدم شيخ شمل قبائل الشقيق "بالشكر والامتنان لأمير منطقة جازان على تعزيته ومشاعره الأبوية تجاه أسرة القربي وقبائل الشقيق في وفاة شيخ الشمل السابق، والتي شملنا برعايته وكريم مواساته، سائلين المولى لسمو الأمير السداد وأن يمد في عمره".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة