ابن ينجح في تزويج والدته ووالده بعد فراق استمر 16 عامًا

بعد جهود بذلها في إقناعهما بالعودة مجددًا

بعد طول غياب وفراق دام 16 عامًا، تكللت جهود الشاب "تركي صدقة" مع زوجته وإخوانه بالنجاح في لم شمل أسرتهم؛ بتزويج والدته ووالده وإقناعهما بالعودة إلى حضن الأسرة.

وأصبح وسم ‫#ابن_يزوج_والده_ووالدته من الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" اليوم بأكثر من 5 آلاف تغريدة تضمنت إشادات وثناء وتقدير لدور الأبناء وبرهم، وحرصهم على لم شمل الأسرة والتوفيق بين والديهم.

وكشف تركي صدقة لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" أن الزواج بين والديه تم الجمعة الماضية، بعد فراق دام 16 عامًا، مشيرًا إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهته شخصيًا من أجل السعي والإصلاح بين والديه، تمثلت إحداها في رفض والدته الرجوع لوالده لكنه استمر مع زوجته وإخوانه في محاولات الإقناع التي تكللت بالنجاح والتوفيق.

وأشادت "افتخار حسن" بدور أبنائها ومن ضمنهم تركي وزوجته لما بذلوه من جهود كبيرة في التوفيق والإصلاح، مشيرة إلى أن الشيطان أفسد العلاقة الأسرية والزوجية بينها وبين والدهم.

من جهة أخرى وصف الأب محمد صدقة، سعادته الكبيرة بعودته إلى زوجته وأسرته، مقدرًا الدور والجهد الذي قام به أبناؤه في الإصلاح والتوفيق بينه وبين أمهم.

وأضاف ممازحًا "لن أتزوج الثانية ضربتين بالرأس توجع".