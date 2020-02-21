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فيديو.. الإطاحة بعمالة تمتهن إعادة تنظيف وبيع الإطارات المستعملة وسط الرياض

أمانة العاصمة: إغلاق المواقع المخالفة واستدعاء مُلاكها لتطبيق العقوبات بحقهم

تمكّنت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، بالتعاون مع 12 جهة رقابية وحكومية، من الإطاحة بعددٍ من العمالة المخالفة تمتهن إعادة تنظيف إطارات السيارات ‏لطرحها في الأسواق على أنها جديدة.

ووثّق مقطع فيديو على الحساب الرسمي للأمانة، لحظة القبض على العمالة غير النظامية، بعدة مستودعات مخالفة ‏وسط الرياض، قبيل طرح منتجاتهم الرديئة في الأسواق، وتمّ إغلاق المواقع غير النظامية، إضافة إلى استدعاء ملاكها لتطبيق العقوبات بحقهم.‏

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. الإطاحة بعمالة تمتهن إعادة تنظيف وبيع الإطارات المستعملة وسط الرياض
سبق

تمكّنت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، بالتعاون مع 12 جهة رقابية وحكومية، من الإطاحة بعددٍ من العمالة المخالفة تمتهن إعادة تنظيف إطارات السيارات ‏لطرحها في الأسواق على أنها جديدة.

ووثّق مقطع فيديو على الحساب الرسمي للأمانة، لحظة القبض على العمالة غير النظامية، بعدة مستودعات مخالفة ‏وسط الرياض، قبيل طرح منتجاتهم الرديئة في الأسواق، وتمّ إغلاق المواقع غير النظامية، إضافة إلى استدعاء ملاكها لتطبيق العقوبات بحقهم.‏

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
09:05 AM

فيديو.. الإطاحة بعمالة تمتهن إعادة تنظيف وبيع الإطارات المستعملة وسط الرياض

أمانة العاصمة: إغلاق المواقع المخالفة واستدعاء مُلاكها لتطبيق العقوبات بحقهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,425

تمكّنت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، بالتعاون مع 12 جهة رقابية وحكومية، من الإطاحة بعددٍ من العمالة المخالفة تمتهن إعادة تنظيف إطارات السيارات ‏لطرحها في الأسواق على أنها جديدة.

ووثّق مقطع فيديو على الحساب الرسمي للأمانة، لحظة القبض على العمالة غير النظامية، بعدة مستودعات مخالفة ‏وسط الرياض، قبيل طرح منتجاتهم الرديئة في الأسواق، وتمّ إغلاق المواقع غير النظامية، إضافة إلى استدعاء ملاكها لتطبيق العقوبات بحقهم.‏

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