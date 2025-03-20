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أمريكا تقرر إطلاق سراح سجناء بسبب "كورونا"

بعد تسجيل 9400 إصابة على أرضها حتى الآن

أعلنت شبكة "بي بي سي العربية" أن السلطات الأمريكية المسؤولة عن السجون الأمريكية قررت، الجمعة 20 مارس2020، الإفراج عن سجناء بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" داخل سجونها.

ونقلت تصريحات عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الذي قال إن المدينة ستطلق سراح سجناء "معرضين للخطر" بعد أيام من الإفراج عن مئات السجناء في لوس أنجلوس وكليفلاند، بعد أن قدر خبراء بأن هناك أكثر من 9400 إصابة بالولايات المتحدة حتى الآن.

وقال عمدة مدينة نيويورك: سندرس من هم الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم، ويتعلق الأمر بمن ألقي القبض عليهم بسبب ارتكاب جرائم بسيطة والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ممّن يعانون من مشاكل صحية.

ويأتي قرار إطلاق السجناء بعد ساعات من اكتشاف إصابة حارس وسجين بفيروس كورونا بسجن جزيرة ريكرز، حيث يوجد منتج هوليوود السابق هارفي واينستين المدان بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وقال مسؤول إن "واينستين" سينقل إلى سجن في ولاية أخرى.

وأظهرت اختبارات أجريت في سجون أخرى في نيويورك إصابات بين السجناء كما توفي أحد موظفي قسم الإصلاحيات في الولاية.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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أمريكا تقرر إطلاق سراح سجناء بسبب "كورونا"
سبق

أعلنت شبكة "بي بي سي العربية" أن السلطات الأمريكية المسؤولة عن السجون الأمريكية قررت، الجمعة 20 مارس2020، الإفراج عن سجناء بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" داخل سجونها.

ونقلت تصريحات عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الذي قال إن المدينة ستطلق سراح سجناء "معرضين للخطر" بعد أيام من الإفراج عن مئات السجناء في لوس أنجلوس وكليفلاند، بعد أن قدر خبراء بأن هناك أكثر من 9400 إصابة بالولايات المتحدة حتى الآن.

وقال عمدة مدينة نيويورك: سندرس من هم الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم، ويتعلق الأمر بمن ألقي القبض عليهم بسبب ارتكاب جرائم بسيطة والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ممّن يعانون من مشاكل صحية.

ويأتي قرار إطلاق السجناء بعد ساعات من اكتشاف إصابة حارس وسجين بفيروس كورونا بسجن جزيرة ريكرز، حيث يوجد منتج هوليوود السابق هارفي واينستين المدان بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وقال مسؤول إن "واينستين" سينقل إلى سجن في ولاية أخرى.

وأظهرت اختبارات أجريت في سجون أخرى في نيويورك إصابات بين السجناء كما توفي أحد موظفي قسم الإصلاحيات في الولاية.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
04:37 PM

أمريكا تقرر إطلاق سراح سجناء بسبب "كورونا"

بعد تسجيل 9400 إصابة على أرضها حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شبكة "بي بي سي العربية" أن السلطات الأمريكية المسؤولة عن السجون الأمريكية قررت، الجمعة 20 مارس2020، الإفراج عن سجناء بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" داخل سجونها.

ونقلت تصريحات عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الذي قال إن المدينة ستطلق سراح سجناء "معرضين للخطر" بعد أيام من الإفراج عن مئات السجناء في لوس أنجلوس وكليفلاند، بعد أن قدر خبراء بأن هناك أكثر من 9400 إصابة بالولايات المتحدة حتى الآن.

وقال عمدة مدينة نيويورك: سندرس من هم الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم، ويتعلق الأمر بمن ألقي القبض عليهم بسبب ارتكاب جرائم بسيطة والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ممّن يعانون من مشاكل صحية.

ويأتي قرار إطلاق السجناء بعد ساعات من اكتشاف إصابة حارس وسجين بفيروس كورونا بسجن جزيرة ريكرز، حيث يوجد منتج هوليوود السابق هارفي واينستين المدان بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وقال مسؤول إن "واينستين" سينقل إلى سجن في ولاية أخرى.

وأظهرت اختبارات أجريت في سجون أخرى في نيويورك إصابات بين السجناء كما توفي أحد موظفي قسم الإصلاحيات في الولاية.

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