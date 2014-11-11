نائب أمير الرياض يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة ويثمن دورها في حفظ الأمن

تضمن الإنجازات الميدانية وإحصائيات لنتائج المهام والأهداف والبرامج التطويرية

تسلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, في مكتبه بقصر الحكم اليوم، التقرير السنوي لشرطة المنطقة لعام 1440هـ.

وثمّن نائب أمير المنطقة، الجهود التي يبذلها رجال الأمن من بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات، منوهًا سموه بالدعم والتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمتابعة المباشرة من سمو وزير الداخلية لتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة.



وتضمّن التقرير الذي سلمه مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، الإنجازات الميدانية وإحصائيات لنتائج المهام والأهداف، إضافة إلى البرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة.