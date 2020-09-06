النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

السفير السعودي في أوكرانيا يشهد مراسم تصدير شحنة 60 ألف طن قمح "سالك"

لتغطية احتياج المملكة من القمح وتصل ميناء جدة منتصف الشهر الجاري

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، أمس السبت 5 سبتمبر 2020، مراسم توديع أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة كونتنيتال فارمز المملوكة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال "المسهر" خلال لقائه في وسائل إعلام أوكرانية: بهذه المناسبة، فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي رسم حاضرًا مجيدًا، ومستقبلًا واعدًا للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030.

وأضاف "المسهر" أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين؛ معربًا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة شركة "سالك" وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على الجهود المبذولة والمضيّ قُدُمًا نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد عمدت شركة سالك كأكبر مستثمر سعودي خارجي بتوريد كمية 60 ألف طن من القمح عالي الجودة، في إطار تغطية احتياج السعودية من القمح وسوف تصل إلى ميناء جدة الإسلامي منتصف الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة باستراتيجية تركّز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية.

وكانت شركة "سالك" قد استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة، ونجحت في دمجهما بحلول نهاية عام 2018 تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز؛ إذ تُعد من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا؛ حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفير السعودي في أوكرانيا يشهد مراسم تصدير شحنة 60 ألف طن قمح "سالك"
سبق

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، أمس السبت 5 سبتمبر 2020، مراسم توديع أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة كونتنيتال فارمز المملوكة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال "المسهر" خلال لقائه في وسائل إعلام أوكرانية: بهذه المناسبة، فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي رسم حاضرًا مجيدًا، ومستقبلًا واعدًا للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030.

وأضاف "المسهر" أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين؛ معربًا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة شركة "سالك" وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على الجهود المبذولة والمضيّ قُدُمًا نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد عمدت شركة سالك كأكبر مستثمر سعودي خارجي بتوريد كمية 60 ألف طن من القمح عالي الجودة، في إطار تغطية احتياج السعودية من القمح وسوف تصل إلى ميناء جدة الإسلامي منتصف الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة باستراتيجية تركّز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية.

وكانت شركة "سالك" قد استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة، ونجحت في دمجهما بحلول نهاية عام 2018 تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز؛ إذ تُعد من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا؛ حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
01:11 PM

السفير السعودي في أوكرانيا يشهد مراسم تصدير شحنة 60 ألف طن قمح "سالك"

لتغطية احتياج المملكة من القمح وتصل ميناء جدة منتصف الشهر الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,253

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، أمس السبت 5 سبتمبر 2020، مراسم توديع أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة كونتنيتال فارمز المملوكة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال "المسهر" خلال لقائه في وسائل إعلام أوكرانية: بهذه المناسبة، فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي رسم حاضرًا مجيدًا، ومستقبلًا واعدًا للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030.

وأضاف "المسهر" أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين؛ معربًا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة شركة "سالك" وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على الجهود المبذولة والمضيّ قُدُمًا نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد عمدت شركة سالك كأكبر مستثمر سعودي خارجي بتوريد كمية 60 ألف طن من القمح عالي الجودة، في إطار تغطية احتياج السعودية من القمح وسوف تصل إلى ميناء جدة الإسلامي منتصف الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة باستراتيجية تركّز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية.

وكانت شركة "سالك" قد استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة، ونجحت في دمجهما بحلول نهاية عام 2018 تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز؛ إذ تُعد من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا؛ حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,740
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,221
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة