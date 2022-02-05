مسؤول مغربي: لهذا السبب إنقاذ ريان من أعقد عمليات الإنقاذ

قال نزار بركة؛ وزير التجهيز والماء المغربي، اليوم السبت، إن عملية إنقاذ الطفل "ريان"، 5 سنوات، تعد من أعقد عمليات الإنقاذ، مؤكداً أن سلطات بلاده "سخرت كل الإمكانات" لإنجاح العملية.

وحسب وكالة أنباء الأناضول، فإن نزار بركة؛ أشار إلى أنه "في هذه اللحظات نترقب فيها كمغاربة بكل أمل وثقة من أجل أن يعود بطلنا ريان حياً يُرزق إلى حضن عائلته، وأن تتمكّن فرق التدخل من إنقاذه في أقرب وقتٍ ممكن".

وحسب صحيفة "العلم" الإلكترونية، أكّد وزير التجهيز والماء، أن "السلطات العمومية سخّرت كل الإمكانات من أجل إنجاح عملية إنقاذه، التي تعد من بين أعقد عمليات الإنقاذ المماثلة بسبب هشاشة التربة، وانجرافها المتكرّر نتيجة عمليات الحفر الجارية".

هذا وتتواصل عمليات إنقاذ "ريان" منذ نحو 90 ساعة، حيث علق الطفل (5 سنوات) منذ ظهر الثلاثاء، داخل بئر جافة بعمق 32 متراً، في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.