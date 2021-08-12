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بقرار من "السيسي".. تمديد خدمة مفتي مصر الحالي لمدة عام

بعدما وصل للسن القانونية اليوم

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتمديد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.
جاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر الرئيس المصري قرارًا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.

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بقرار من "السيسي".. تمديد خدمة مفتي مصر الحالي لمدة عام
سبق

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتمديد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.
جاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر الرئيس المصري قرارًا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
05:10 PM

بقرار من "السيسي".. تمديد خدمة مفتي مصر الحالي لمدة عام

بعدما وصل للسن القانونية اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,460

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتمديد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.
جاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر الرئيس المصري قرارًا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.

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