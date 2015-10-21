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على ملعب الصالة الخضراء  .. نهائي كأس الصالات يجمع القادسية مع الاتفاق

يواجه الفريق الأول بنادي الاتفاق لكرة الصالات نظيره القادسية، على ملعب الصالة الخضراء بالدمام، عند الساعة الرابعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة، في النهائي المرتقب على كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، في نسخته الثالثة.

ويحمل النهائي الكبير عنوان "فض الشراكة" بين الفريقين المتساويين في عدد الألقاب، حيث توج كل فريق بلقب واحد، حيث سيسعى الاتفاق للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، فيما يأمل القادسية لاستعادة اللقب الغائب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على ملعب الصالة الخضراء  .. نهائي كأس الصالات يجمع القادسية مع الاتفاق
سبق

يواجه الفريق الأول بنادي الاتفاق لكرة الصالات نظيره القادسية، على ملعب الصالة الخضراء بالدمام، عند الساعة الرابعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة، في النهائي المرتقب على كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، في نسخته الثالثة.

ويحمل النهائي الكبير عنوان "فض الشراكة" بين الفريقين المتساويين في عدد الألقاب، حيث توج كل فريق بلقب واحد، حيث سيسعى الاتفاق للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، فيما يأمل القادسية لاستعادة اللقب الغائب.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
08:29 PM

على ملعب الصالة الخضراء  .. نهائي كأس الصالات يجمع القادسية مع الاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه الفريق الأول بنادي الاتفاق لكرة الصالات نظيره القادسية، على ملعب الصالة الخضراء بالدمام، عند الساعة الرابعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة، في النهائي المرتقب على كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، في نسخته الثالثة.

ويحمل النهائي الكبير عنوان "فض الشراكة" بين الفريقين المتساويين في عدد الألقاب، حيث توج كل فريق بلقب واحد، حيث سيسعى الاتفاق للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، فيما يأمل القادسية لاستعادة اللقب الغائب.

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