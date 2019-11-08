عَلِمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، ضبطت شابًا أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات. وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في تبوك.. الأمن يضبط شابًّا رَشّ رغوة الثلج على فتيات عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-08 عَلِمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، ضبطت شابًا أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.

وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 02:55 PM

في تبوك.. الأمن يضبط شابًّا رَشّ رغوة الثلج على فتيات





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عَلِمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، ضبطت شابًا أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.

وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.