عَلِمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، ضبطت شابًا أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.
وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في تبوك.. الأمن يضبط شابًّا رَشّ رغوة الثلج على فتيات
عَلِمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، ضبطت شابًا أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.
وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عَلِمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، ضبطت شابًا أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.
في تبوك.. الأمن يضبط شابًّا رَشّ رغوة الثلج على فتيات
عَلِمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، ضبطت شابًا أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.
وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.