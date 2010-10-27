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وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا

"دوغان": حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش وأحدهما فجر نفسه

وقع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي تركيا، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، وفق موقع "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قال والي هاطاي رحمي دوغان: "لا توجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".

وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".

وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".

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وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا
سبق

وقع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي تركيا، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، وفق موقع "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قال والي هاطاي رحمي دوغان: "لا توجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".

وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".

وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:00 AM

وقوع انفجار وسط مدينة هاطاي أثناء ملاحقة إرهابيين جنوبي تركيا

"دوغان": حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش وأحدهما فجر نفسه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع انفجار في مدينة هاطاي جنوبي تركيا، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، وفق موقع "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، قال والي هاطاي رحمي دوغان: "لا توجد خسائر في الأرواح، وقوات الأمن لا تزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".

وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش في منطقة إسكندرون بوسط هاطاي، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة".

وتابع: "أحدهم فجر نفسه والثاني لا يزال في حالة فرار".

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