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كورونا في البرازيل.. 65 ألف إصابة جديدة و1337 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل 65169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1337 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 10 ملايين و455630 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 252835.

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كورونا في البرازيل.. 65 ألف إصابة جديدة و1337 وفاة
سبق

سجلت البرازيل 65169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1337 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 10 ملايين و455630 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 252835.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:28 AM

كورونا في البرازيل.. 65 ألف إصابة جديدة و1337 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل 65169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1337 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 10 ملايين و455630 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 252835.

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