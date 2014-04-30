عضو هيئة تدريس: غياب الطلاب في "الأسبوع الميت" طبيعي للاستعداد للامتحانات

المعتاز قال لـ"سبق" إن الطلاب يحتاجون لأسبوع للمراجعة ومذاكرة دروسهم

أكد الدكتور إحسان صالح محمد المعتاز، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، أن المشكلة لا تكمن في غياب الطلاب والطالبات فيما يسمى بـ"الأسبوع الميت"، مشيرًا إلى أنه في أي مكان في العالم قبل دخول الاختبارات يحتاج الطلاب والطالبات لأسبوعلمراجعة ومذاكرة دروسهم، خاصة عندما تكون بعض أيام الاختبارات تحوي مواد مجتمعة مع مواد أخرى؛ تتطلب الاستعداد المسبق.

وقال المعتاز لـ"سبق": "تسمية الأسبوع الذي يسبق الاختبارات بـ(الأسبوع الميت) غريبة فعلاً؛ فلو نظرنا لها من زاوية ونظرة واقعية سنجد أنه في أي مكان في العالم إذا كان هناك اختبارات مكثفة من مادة إلى مادتين في اليوم الواحد يحتاج الطلاب والطالبات قبل الاختبارات لأسبوع لمراجعة ومذاكرة دروسهم".

وأشار إلى أن ذلك يسهِّل عليهم المذاكرة والاستعداد لأيام الامتحانات.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في تسميته بالأسبوعالميت.. أما كون الطلاب يغيبون قبل الاختبارات بأيام عدة فلكي يذاكروا، لا لكي يلعبوا؛ فهذا شيء طبيعي ومنطقي، وليس فيه إشكال، بل هو منطقي، يحتاج إليه الطلاب والطالبات في إطار الاستعداد المسبق.