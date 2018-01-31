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تدشين مسارات سياحية في مهرجان البن الخولاني 8

تتضمن حصونًا وقلاعًا حجرية ومتاحف أثرية

ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان البن الخولاني الثامن، الذي سينطلق قريبًا بمحافظة الداير؛ دشنت إدارة المهرجان فعالية المسارات السياحية، والتي ستشتمل على مسارات زراعية، مرورًا بحصون وقلاع حجرية، ومتاحف أثرية، ونزل ريفية مهيأة بشكل مميز، تتميز بها محافظة الداير.

ودشن محافظ الداير نايف بن لبدة، المسارات السياحية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق مهرجان البن الخولاني الثامن، وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين إدارة المهرجان وإحدى الوكالات السياحية المهتمة بالتسويق السياحي.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه يمكن الاستفادة من هذه المسارات من خلال الرحلات السياحية التي سينظمها مكتب متخصص داخل المهرجان، لتمكين الراغبين من الزوار في حجز المسارات التي يرغبونها.

وتعد محافظة الداير كنزًا طبيعيًّا وحضاريًّا؛ حيث تتوشح جبالها مدرجات البن الخولاني الخضراء، وتعلو قممها قلاع أثرية وحصون حجرية، ومطلات سياحية يعانقها جمال الطبيعة ممتزجة بعراقة التاريخ في أجواء مناخية مميزة.

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تدشين مسارات سياحية في مهرجان البن الخولاني 8
سبق

ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان البن الخولاني الثامن، الذي سينطلق قريبًا بمحافظة الداير؛ دشنت إدارة المهرجان فعالية المسارات السياحية، والتي ستشتمل على مسارات زراعية، مرورًا بحصون وقلاع حجرية، ومتاحف أثرية، ونزل ريفية مهيأة بشكل مميز، تتميز بها محافظة الداير.

ودشن محافظ الداير نايف بن لبدة، المسارات السياحية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق مهرجان البن الخولاني الثامن، وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين إدارة المهرجان وإحدى الوكالات السياحية المهتمة بالتسويق السياحي.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه يمكن الاستفادة من هذه المسارات من خلال الرحلات السياحية التي سينظمها مكتب متخصص داخل المهرجان، لتمكين الراغبين من الزوار في حجز المسارات التي يرغبونها.

وتعد محافظة الداير كنزًا طبيعيًّا وحضاريًّا؛ حيث تتوشح جبالها مدرجات البن الخولاني الخضراء، وتعلو قممها قلاع أثرية وحصون حجرية، ومطلات سياحية يعانقها جمال الطبيعة ممتزجة بعراقة التاريخ في أجواء مناخية مميزة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
05:46 PM

تدشين مسارات سياحية في مهرجان البن الخولاني 8

تتضمن حصونًا وقلاعًا حجرية ومتاحف أثرية

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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82

ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان البن الخولاني الثامن، الذي سينطلق قريبًا بمحافظة الداير؛ دشنت إدارة المهرجان فعالية المسارات السياحية، والتي ستشتمل على مسارات زراعية، مرورًا بحصون وقلاع حجرية، ومتاحف أثرية، ونزل ريفية مهيأة بشكل مميز، تتميز بها محافظة الداير.

ودشن محافظ الداير نايف بن لبدة، المسارات السياحية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق مهرجان البن الخولاني الثامن، وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين إدارة المهرجان وإحدى الوكالات السياحية المهتمة بالتسويق السياحي.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه يمكن الاستفادة من هذه المسارات من خلال الرحلات السياحية التي سينظمها مكتب متخصص داخل المهرجان، لتمكين الراغبين من الزوار في حجز المسارات التي يرغبونها.

وتعد محافظة الداير كنزًا طبيعيًّا وحضاريًّا؛ حيث تتوشح جبالها مدرجات البن الخولاني الخضراء، وتعلو قممها قلاع أثرية وحصون حجرية، ومطلات سياحية يعانقها جمال الطبيعة ممتزجة بعراقة التاريخ في أجواء مناخية مميزة.

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