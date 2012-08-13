احتفل الشاب يحيى كمال حسان عيد بزفافه مساء أمس الاثنين بمركز سبت الجارة، بمشاركة الأهل والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة (يحيى) فرحته بزفافه.
(يحيى) يحتفل بزفافه
احتفل الشاب يحيى كمال حسان عيد بزفافه مساء أمس الاثنين بمركز سبت الجارة، بمشاركة الأهل والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة (يحيى) فرحته بزفافه.
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(يحيى) يحتفل بزفافهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-13
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:18 AM
(يحيى) يحتفل بزفافه
احتفل الشاب يحيى كمال حسان عيد بزفافه مساء أمس الاثنين بمركز سبت الجارة، بمشاركة الأهل والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة (يحيى) فرحته بزفافه.
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