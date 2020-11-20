بتصنيف "كلاريفيت".. "ميمش" أحد أكثر الباحثين تأثيرًا في العالم في 2020

فيما عبّر مدير "سعود الطبية" عن سعادته بهذا الإنجاز مؤكدًا استمرار الدعم

هنّأ المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، مديرَ مركز الأبحاث بالمدينة البروفيسور زياد ميمش، بمناسبة اختياره كأكثر الباحثين تأثيرًا ونفوذًا على مستوى العالم لعام 2020؛ وذلك حسب تصنيف شبكة كلاريفيت للعلوم العالمية.

وعبّر "العنزي" عن سعادته بهذا الإنجاز الذي لا يُعد على مستوى المدينة فحسب؛ بل على مستوى المملكة؛ مؤكدًا استمرار المدينة في دعم كفاءاتها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد "ميمش"، أن المملكة وقياداتها الحكيمة أكبر الداعمين للأبحاث والابتكار، ودون هذا الدعم اللا محدود؛ لَمَا برزت أنشطة البحث العلمي من أطباء سعوديين، منافسين لباحثين من أعرق الجامعات والمراكز البحثية العالمية.

ويأتي اختيار "ميمش" كونه من القلة المختارة الذين تم الاستشهاد بهم من قِبَل أقرانهم بشكل متكرر على مدار العقد الماضي، نظرًا لإنتاجه العديد من الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها بدرجة عالية، وقد حصل أقل من 6200 أو حوالى 0.1% من الباحثين في العالم في 21 مجالًا بحثيًّا وعبر مجالات متعددة على هذا التميز الحصري.