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أمين الجوف يبحث استلام الطرق داخل النطاق العمراني من "النقل"

تفعيلًا لاتفاقية تبادل مسؤولية الطرق بين الشؤون البلدية والوزارة

عقد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اجتماعاً بمكتبه مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري، تفعيلًا لاتفاقية تبادل مسؤولية الطرق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والنقل.

جاء ذلك بحضور وكلاء الأمانة والمدراء المعنيين بفرع وزارة النقل؛ حيث تم التطرق لمسؤوليات الجهتين وفق الاتفاقية المشار إليها التي تحدد مسؤوليات الجهتين وإشرافها على الطرق وفق موقعها من النطاق العمراني لمدن المنطقة وتجمعاتها العمرانية في مدن وقرى المنطقة وتوضحيها على الخرائط، وموقعها من حدود النطاق العمراني لكل مدينة وقرية.

كما تم الاتفاق على إطلاع الجانبين على نتائج الحصر والمسح، والتأكد من حالة الطرق ومكوناتها، وتحديد التكاليف التقديرية للصيانة والتشغيل، إلى جانب التقارير الهندسية عن سلامة الإنشاءات والجسور والعبارات، إضافة إلى الرسومات التنفيذية للإنشاءات والطرق.

أمين الجوف استلام الطرق النطاق العمراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الجوف يبحث استلام الطرق داخل النطاق العمراني من "النقل"
سبق

عقد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اجتماعاً بمكتبه مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري، تفعيلًا لاتفاقية تبادل مسؤولية الطرق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والنقل.

جاء ذلك بحضور وكلاء الأمانة والمدراء المعنيين بفرع وزارة النقل؛ حيث تم التطرق لمسؤوليات الجهتين وفق الاتفاقية المشار إليها التي تحدد مسؤوليات الجهتين وإشرافها على الطرق وفق موقعها من النطاق العمراني لمدن المنطقة وتجمعاتها العمرانية في مدن وقرى المنطقة وتوضحيها على الخرائط، وموقعها من حدود النطاق العمراني لكل مدينة وقرية.

كما تم الاتفاق على إطلاع الجانبين على نتائج الحصر والمسح، والتأكد من حالة الطرق ومكوناتها، وتحديد التكاليف التقديرية للصيانة والتشغيل، إلى جانب التقارير الهندسية عن سلامة الإنشاءات والجسور والعبارات، إضافة إلى الرسومات التنفيذية للإنشاءات والطرق.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:39 PM

أمين الجوف يبحث استلام الطرق داخل النطاق العمراني من "النقل"

تفعيلًا لاتفاقية تبادل مسؤولية الطرق بين الشؤون البلدية والوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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عقد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اجتماعاً بمكتبه مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري، تفعيلًا لاتفاقية تبادل مسؤولية الطرق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والنقل.

جاء ذلك بحضور وكلاء الأمانة والمدراء المعنيين بفرع وزارة النقل؛ حيث تم التطرق لمسؤوليات الجهتين وفق الاتفاقية المشار إليها التي تحدد مسؤوليات الجهتين وإشرافها على الطرق وفق موقعها من النطاق العمراني لمدن المنطقة وتجمعاتها العمرانية في مدن وقرى المنطقة وتوضحيها على الخرائط، وموقعها من حدود النطاق العمراني لكل مدينة وقرية.

كما تم الاتفاق على إطلاع الجانبين على نتائج الحصر والمسح، والتأكد من حالة الطرق ومكوناتها، وتحديد التكاليف التقديرية للصيانة والتشغيل، إلى جانب التقارير الهندسية عن سلامة الإنشاءات والجسور والعبارات، إضافة إلى الرسومات التنفيذية للإنشاءات والطرق.

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