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روسيا.. 24,2 ألف إصابة و518 وفاة جديدة بكورونا

شهدت العاصمة موسكو ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية

عادت أرقام الإصابة اليومية بفيروس كورونا في روسيا للارتفاع اليوم الثلاثاء بعد تراجها لعدة أيام ماضية، وذلك مع تسجيل 24246 حالة خلال آخر 24 ساعة مقابل 23351 في اليوم السابق.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن 518 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، مقابل 482 في إحصائية الاثنين، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 59506 من مجموع 3 ملايين و284384 حالة إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وحسب المركز، فإن 22632 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، لتصبح حصيلة المتعافين مليونين و662668 شخصًا، مع بقاء 562210 حالات نشطة.

ووفق روسيا اليوم شهدت العاصمة موسكو ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية، حيث تم تسجيل 4842 حالة مقابل 3591 أمس، في حين بقي هذا المؤشر في بطرسبورغ تحت عتبة الـ3,7 ألف لليوم الثاني مع تسجيل 3649 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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روسيا.. 24,2 ألف إصابة و518 وفاة جديدة بكورونا
سبق

عادت أرقام الإصابة اليومية بفيروس كورونا في روسيا للارتفاع اليوم الثلاثاء بعد تراجها لعدة أيام ماضية، وذلك مع تسجيل 24246 حالة خلال آخر 24 ساعة مقابل 23351 في اليوم السابق.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن 518 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، مقابل 482 في إحصائية الاثنين، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 59506 من مجموع 3 ملايين و284384 حالة إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وحسب المركز، فإن 22632 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، لتصبح حصيلة المتعافين مليونين و662668 شخصًا، مع بقاء 562210 حالات نشطة.

ووفق روسيا اليوم شهدت العاصمة موسكو ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية، حيث تم تسجيل 4842 حالة مقابل 3591 أمس، في حين بقي هذا المؤشر في بطرسبورغ تحت عتبة الـ3,7 ألف لليوم الثاني مع تسجيل 3649 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
02:19 PM

روسيا.. 24,2 ألف إصابة و518 وفاة جديدة بكورونا

شهدت العاصمة موسكو ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عادت أرقام الإصابة اليومية بفيروس كورونا في روسيا للارتفاع اليوم الثلاثاء بعد تراجها لعدة أيام ماضية، وذلك مع تسجيل 24246 حالة خلال آخر 24 ساعة مقابل 23351 في اليوم السابق.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن 518 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، مقابل 482 في إحصائية الاثنين، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 59506 من مجموع 3 ملايين و284384 حالة إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وحسب المركز، فإن 22632 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، لتصبح حصيلة المتعافين مليونين و662668 شخصًا، مع بقاء 562210 حالات نشطة.

ووفق روسيا اليوم شهدت العاصمة موسكو ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية، حيث تم تسجيل 4842 حالة مقابل 3591 أمس، في حين بقي هذا المؤشر في بطرسبورغ تحت عتبة الـ3,7 ألف لليوم الثاني مع تسجيل 3649 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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