النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النظام السوري وإسرائيل يتبادلان أسرى

روسيا تتوسط بين الطرفين

ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، اليوم (الأربعاء) أن عملية تبادل للأسرى بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي ستتم بوساطة روسية قريبا.

وبينت "سانا" أنه "يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري من السجون الإسرائيلية، عبر وساطة روسية، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وتحديدًا إلى القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها".

من جهتها أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى "دعوة عاجلة وجهت أمس لمجلس الوزراء الإسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررًا، يتعلق بقضية إنسانية سرية مرتبطة بسورية، وساعدت روسيا في تنسيقها"؛ وفقاً لـ"الحرة".

وكالة أنباء النظام السوري سانا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
النظام السوري وإسرائيل يتبادلان أسرى
سبق

ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، اليوم (الأربعاء) أن عملية تبادل للأسرى بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي ستتم بوساطة روسية قريبا.

وبينت "سانا" أنه "يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري من السجون الإسرائيلية، عبر وساطة روسية، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وتحديدًا إلى القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها".

من جهتها أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى "دعوة عاجلة وجهت أمس لمجلس الوزراء الإسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررًا، يتعلق بقضية إنسانية سرية مرتبطة بسورية، وساعدت روسيا في تنسيقها"؛ وفقاً لـ"الحرة".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
05:19 PM

النظام السوري وإسرائيل يتبادلان أسرى

روسيا تتوسط بين الطرفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,207

ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، اليوم (الأربعاء) أن عملية تبادل للأسرى بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي ستتم بوساطة روسية قريبا.

وبينت "سانا" أنه "يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري من السجون الإسرائيلية، عبر وساطة روسية، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وتحديدًا إلى القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها".

من جهتها أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى "دعوة عاجلة وجهت أمس لمجلس الوزراء الإسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررًا، يتعلق بقضية إنسانية سرية مرتبطة بسورية، وساعدت روسيا في تنسيقها"؛ وفقاً لـ"الحرة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,194
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة