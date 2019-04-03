"القرني" رئيسًا للرقباء في شرطة منطقة مكة

قلّد مدير مركز التوجيه المستمر بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم يوسف بن محمد المطوع، الرقيب أول متعب بن مهدي القرني، رتبته الجديدة، بعد صدور قرار بترقيته لرتبة رئيس رقباء.

وعبّر "القرني" عن شكره لله -عز وجل- سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.