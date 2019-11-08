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مستشفى فهد وإذاعة جدة يُطلقان حملة "معاً  ضد السكري"

الفعاليات تضمنت ركناً استشارياً للإجابة عن أسئلة الزوّار

استضافت إذاعة جدة حملة "معاً ضد السكري" التوعوية التي يُطلقها مستشفى الملك فهد العام، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للمستشفى، في إطار رؤية المملكة 2030.

وافتتح مدير عام إذاعة جدة فيصل العيافي؛ فعاليات هذا اليوم، مؤكداً أهمية هذه البرامج التوعوية في نشر الوعي والتثقيف الصحي بين فئات المجتمع.

وقال: الإعلام بجميع وسائله التقليدية والحديثة يمارس دوراً كبيراً في نشر الرسائل التوعوية الصحية.

وتشمل فعاليات اليوم العالمي للسكري التي تستهدف منسوبي الإذاعة، عدة أركان صحية، منها: ركن قياس السكر في الدم، وكذلك قياس نسبة الهيموجلوبين، مع وجود ركن خاص عن صحة الفم والأسنان وتأثير مرض السكري عليهما مع وجود عيادة متنقلة للكشف على الأسنان، إضافة إلى الركن الاستشاري الذي يجيب عن أسئلة زوّار هذه الفعالية، وتقديم النصائح الطبية المتعلقة بمرض السكري.

وتضمنت الحملة التوعوية تطعيم منسوبي "الإذاعة" ضدّ الإنفلونزا.

شارك في فعاليات هذا اليوم، عديدٌ من أقسام المستشفى ممثلة في المختبر وبنك الدم، قسم الأسنان وصحة الفم، إضافة إلى قسم الباطنة.

إذاعة جدة معاً ضد السكري اليوم العالمي للسكري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى فهد وإذاعة جدة يُطلقان حملة "معاً  ضد السكري"
سبق

استضافت إذاعة جدة حملة "معاً ضد السكري" التوعوية التي يُطلقها مستشفى الملك فهد العام، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للمستشفى، في إطار رؤية المملكة 2030.

وافتتح مدير عام إذاعة جدة فيصل العيافي؛ فعاليات هذا اليوم، مؤكداً أهمية هذه البرامج التوعوية في نشر الوعي والتثقيف الصحي بين فئات المجتمع.

وقال: الإعلام بجميع وسائله التقليدية والحديثة يمارس دوراً كبيراً في نشر الرسائل التوعوية الصحية.

وتشمل فعاليات اليوم العالمي للسكري التي تستهدف منسوبي الإذاعة، عدة أركان صحية، منها: ركن قياس السكر في الدم، وكذلك قياس نسبة الهيموجلوبين، مع وجود ركن خاص عن صحة الفم والأسنان وتأثير مرض السكري عليهما مع وجود عيادة متنقلة للكشف على الأسنان، إضافة إلى الركن الاستشاري الذي يجيب عن أسئلة زوّار هذه الفعالية، وتقديم النصائح الطبية المتعلقة بمرض السكري.

وتضمنت الحملة التوعوية تطعيم منسوبي "الإذاعة" ضدّ الإنفلونزا.

شارك في فعاليات هذا اليوم، عديدٌ من أقسام المستشفى ممثلة في المختبر وبنك الدم، قسم الأسنان وصحة الفم، إضافة إلى قسم الباطنة.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:49 PM

مستشفى فهد وإذاعة جدة يُطلقان حملة "معاً  ضد السكري"

الفعاليات تضمنت ركناً استشارياً للإجابة عن أسئلة الزوّار

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استضافت إذاعة جدة حملة "معاً ضد السكري" التوعوية التي يُطلقها مستشفى الملك فهد العام، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للمستشفى، في إطار رؤية المملكة 2030.

وافتتح مدير عام إذاعة جدة فيصل العيافي؛ فعاليات هذا اليوم، مؤكداً أهمية هذه البرامج التوعوية في نشر الوعي والتثقيف الصحي بين فئات المجتمع.

وقال: الإعلام بجميع وسائله التقليدية والحديثة يمارس دوراً كبيراً في نشر الرسائل التوعوية الصحية.

وتشمل فعاليات اليوم العالمي للسكري التي تستهدف منسوبي الإذاعة، عدة أركان صحية، منها: ركن قياس السكر في الدم، وكذلك قياس نسبة الهيموجلوبين، مع وجود ركن خاص عن صحة الفم والأسنان وتأثير مرض السكري عليهما مع وجود عيادة متنقلة للكشف على الأسنان، إضافة إلى الركن الاستشاري الذي يجيب عن أسئلة زوّار هذه الفعالية، وتقديم النصائح الطبية المتعلقة بمرض السكري.

وتضمنت الحملة التوعوية تطعيم منسوبي "الإذاعة" ضدّ الإنفلونزا.

شارك في فعاليات هذا اليوم، عديدٌ من أقسام المستشفى ممثلة في المختبر وبنك الدم، قسم الأسنان وصحة الفم، إضافة إلى قسم الباطنة.

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