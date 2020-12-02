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"الأمر بالمعروف بالشرقية" ينفذ اللقاء العلمي "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري"

أكد أهمية تعزيز الأمن الفكري والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اللقاء العلمي بعنوان "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" ألقاه فضيلة الدكتور صالح بن مقبل العصيمي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من مدراء الإدارات والوحدات ورؤساء الهيئات.

وتضمن اللقاء أهمية الحرص على تعزيز الأمن الفكر والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به.

وأكد "العصيمي" على دور الهيئة الكبير في مكافحة الانسياق وراء الانحرافات العقدية، وفي بيان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر.

وحذر "العصيمي" من خطورة الفرق الضالة على المجتمع وحمايته من هذه الأفكار الضالة وضرورة وجود أمن اجتماعي وفكري.

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حفظه الله.

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"الأمر بالمعروف بالشرقية" ينفذ اللقاء العلمي "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري"
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اللقاء العلمي بعنوان "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" ألقاه فضيلة الدكتور صالح بن مقبل العصيمي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من مدراء الإدارات والوحدات ورؤساء الهيئات.

وتضمن اللقاء أهمية الحرص على تعزيز الأمن الفكر والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به.

وأكد "العصيمي" على دور الهيئة الكبير في مكافحة الانسياق وراء الانحرافات العقدية، وفي بيان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر.

وحذر "العصيمي" من خطورة الفرق الضالة على المجتمع وحمايته من هذه الأفكار الضالة وضرورة وجود أمن اجتماعي وفكري.

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حفظه الله.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
02:25 PM

"الأمر بالمعروف بالشرقية" ينفذ اللقاء العلمي "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري"

أكد أهمية تعزيز الأمن الفكري والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اللقاء العلمي بعنوان "دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" ألقاه فضيلة الدكتور صالح بن مقبل العصيمي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من مدراء الإدارات والوحدات ورؤساء الهيئات.

وتضمن اللقاء أهمية الحرص على تعزيز الأمن الفكر والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به.

وأكد "العصيمي" على دور الهيئة الكبير في مكافحة الانسياق وراء الانحرافات العقدية، وفي بيان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر.

وحذر "العصيمي" من خطورة الفرق الضالة على المجتمع وحمايته من هذه الأفكار الضالة وضرورة وجود أمن اجتماعي وفكري.

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حفظه الله.

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