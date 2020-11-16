تعاملات الإثنين.. مزيج برنت يرتفع عند 43.21 دولار للبرميل

وسط آمال بأن تتجه "أوبك+" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط آمال بأن تتجه مجموعة "أوبك+" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وصعد سعر خامَي "برنت" و"نايمكس" بأكثر من 8% في الأسبوع الماضي بدعم من الأنباء الإيجابية حول لقاح "فايزر" و"بيونتيك" لفيروس "كورونا".

فيما تترقب الأسواق انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" غداً الثلاثاء، الذي من الممكن أن يقترح إدخال تعديلات على مستويات الإنتاج حينما يجتمع وزراء المجموعة كافة في الثلاثين من نوفمبر، إذ تخفض الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي وفق رويترز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1% إلى 43.21 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% مسجلة 40.65 دولار للبرميل.