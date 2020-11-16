النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعاملات الإثنين.. مزيج برنت يرتفع عند 43.21 دولار للبرميل

وسط آمال بأن تتجه "أوبك+" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط آمال بأن تتجه مجموعة "أوبك+" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وصعد سعر خامَي "برنت" و"نايمكس" بأكثر من 8% في الأسبوع الماضي بدعم من الأنباء الإيجابية حول لقاح "فايزر" و"بيونتيك" لفيروس "كورونا".

فيما تترقب الأسواق انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" غداً الثلاثاء، الذي من الممكن أن يقترح إدخال تعديلات على مستويات الإنتاج حينما يجتمع وزراء المجموعة كافة في الثلاثين من نوفمبر، إذ تخفض الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي وفق رويترز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1% إلى 43.21 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% مسجلة 40.65 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تعاملات الإثنين.. مزيج برنت يرتفع عند 43.21 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط آمال بأن تتجه مجموعة "أوبك+" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وصعد سعر خامَي "برنت" و"نايمكس" بأكثر من 8% في الأسبوع الماضي بدعم من الأنباء الإيجابية حول لقاح "فايزر" و"بيونتيك" لفيروس "كورونا".

فيما تترقب الأسواق انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" غداً الثلاثاء، الذي من الممكن أن يقترح إدخال تعديلات على مستويات الإنتاج حينما يجتمع وزراء المجموعة كافة في الثلاثين من نوفمبر، إذ تخفض الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي وفق رويترز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1% إلى 43.21 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% مسجلة 40.65 دولار للبرميل.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:27 AM

تعاملات الإثنين.. مزيج برنت يرتفع عند 43.21 دولار للبرميل

وسط آمال بأن تتجه "أوبك+" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
260

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط آمال بأن تتجه مجموعة "أوبك+" لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وصعد سعر خامَي "برنت" و"نايمكس" بأكثر من 8% في الأسبوع الماضي بدعم من الأنباء الإيجابية حول لقاح "فايزر" و"بيونتيك" لفيروس "كورونا".

فيما تترقب الأسواق انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" غداً الثلاثاء، الذي من الممكن أن يقترح إدخال تعديلات على مستويات الإنتاج حينما يجتمع وزراء المجموعة كافة في الثلاثين من نوفمبر، إذ تخفض الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي وفق رويترز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1% إلى 43.21 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% مسجلة 40.65 دولار للبرميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,844
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,312

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة