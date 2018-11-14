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تركي يحاول الانتحار من أعلى مبنى للبرلمان.. اعرف السبب

قوات الأمن أمسكت به ومنعته من القفز في اللحظات الأخيرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمحاولة رجل تركي الانتحار قفزًا من أعلى مبنى تابع للبرلمان في العاصمة أنقرة فوق سطح مبنى العلاقات الاجتماعية التابع للبرلمان التركي.

وفي هذا الإطار كشفت وسائل إعلام تركية أن محاولة الانتحار جاءت احتجاجًا على رفض برلمانيين لقاء الشخص لشرح معاناته لهم، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

في المقابل تمكنت قوات الأمن من الإمساك بالرجل، ومنعه من القفز في اللحظات الأخيرة، بعد محاولات مطولة لإقناعه بالعدول عن رأيه.

ووفقًا لما ذكر موقع صحيفة "زمان" التركية، فقد نجح النائب عن حزب الحركة القومية صفوت سانجاكلي في إقناع الرجل بالتراجع عن محاولة الانتحار.

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تركي يحاول الانتحار من أعلى مبنى للبرلمان.. اعرف السبب
سبق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمحاولة رجل تركي الانتحار قفزًا من أعلى مبنى تابع للبرلمان في العاصمة أنقرة فوق سطح مبنى العلاقات الاجتماعية التابع للبرلمان التركي.

وفي هذا الإطار كشفت وسائل إعلام تركية أن محاولة الانتحار جاءت احتجاجًا على رفض برلمانيين لقاء الشخص لشرح معاناته لهم، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

في المقابل تمكنت قوات الأمن من الإمساك بالرجل، ومنعه من القفز في اللحظات الأخيرة، بعد محاولات مطولة لإقناعه بالعدول عن رأيه.

ووفقًا لما ذكر موقع صحيفة "زمان" التركية، فقد نجح النائب عن حزب الحركة القومية صفوت سانجاكلي في إقناع الرجل بالتراجع عن محاولة الانتحار.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:23 PM

تركي يحاول الانتحار من أعلى مبنى للبرلمان.. اعرف السبب

قوات الأمن أمسكت به ومنعته من القفز في اللحظات الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمحاولة رجل تركي الانتحار قفزًا من أعلى مبنى تابع للبرلمان في العاصمة أنقرة فوق سطح مبنى العلاقات الاجتماعية التابع للبرلمان التركي.

وفي هذا الإطار كشفت وسائل إعلام تركية أن محاولة الانتحار جاءت احتجاجًا على رفض برلمانيين لقاء الشخص لشرح معاناته لهم، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

في المقابل تمكنت قوات الأمن من الإمساك بالرجل، ومنعه من القفز في اللحظات الأخيرة، بعد محاولات مطولة لإقناعه بالعدول عن رأيه.

ووفقًا لما ذكر موقع صحيفة "زمان" التركية، فقد نجح النائب عن حزب الحركة القومية صفوت سانجاكلي في إقناع الرجل بالتراجع عن محاولة الانتحار.

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