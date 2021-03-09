شاهد.. أشجار البلدية تحجب الرؤية في شارع البلوي بمكة

صور وثّقها مواطن بعدسة جواله وطالَبَ الأمانة بالتدخل

وثّق مواطن بعدسة جواله، صورًا لمجموعة من الأشجار في شارع سواد البلوي بمكة تُركت دون تقزيم مما تسببت في حجب الرؤية.

وطالَبَ المواطن، أمانة العاصمة المقدسة بضرورة الوقوف على الشارع، وإلزام الجهة المختصة بالاهتمام بالشارع وتقزيم الأشجار، وفق المعمول به في الشوارع والطرق الأخرى؛ بما يحقق الأغراض البيئية والتنسيقية والجمالية.

ويقع شارع سواد البلوي في منطقة الكعكية؛ حيث يربط بين طريق إبراهيم الخليل المؤدي إلى الحرم بالحي الجنوبي للكعكية جنوبي مكة المكرمة.