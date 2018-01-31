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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والمرتفعات

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والمرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
08:08 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض والمرتفعات

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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