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تأسيس شركة "المبرز والزكري" للمحاماة والاستشارات القانونية

كمؤسسة مهنية تضامنية مركزها الرياض

أعلن المحاميان أيوب بن عبدالله المبرز وعبدالله بن عبدالمحسن الزكري تأسيس شركة المبرز والزكري للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفها شركة مهنية تضامنية، مركزها الرياض.
وتفصيلاً، تضم الشركة كلاً من الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن إبراهيم الزكري، وعبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالله الزكري، وأيوب بن عبدالله بن محمد المبرز. وحسب عقد تأسيس الشركة، يكون للشركة جمعية عامة، تكون من جميع الشركاء، وتُعقد مرة كل سنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
وتصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، فيما يجوز أن يُبدوا آراءهم متفرقين، وتكون قرارات الشركاء صحيحة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل.

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تأسيس شركة "المبرز والزكري" للمحاماة والاستشارات القانونية
سبق

أعلن المحاميان أيوب بن عبدالله المبرز وعبدالله بن عبدالمحسن الزكري تأسيس شركة المبرز والزكري للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفها شركة مهنية تضامنية، مركزها الرياض.
وتفصيلاً، تضم الشركة كلاً من الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن إبراهيم الزكري، وعبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالله الزكري، وأيوب بن عبدالله بن محمد المبرز. وحسب عقد تأسيس الشركة، يكون للشركة جمعية عامة، تكون من جميع الشركاء، وتُعقد مرة كل سنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
وتصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، فيما يجوز أن يُبدوا آراءهم متفرقين، وتكون قرارات الشركاء صحيحة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
12:44 AM
اخر تعديل
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:41 AM

تأسيس شركة "المبرز والزكري" للمحاماة والاستشارات القانونية

كمؤسسة مهنية تضامنية مركزها الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
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أعلن المحاميان أيوب بن عبدالله المبرز وعبدالله بن عبدالمحسن الزكري تأسيس شركة المبرز والزكري للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفها شركة مهنية تضامنية، مركزها الرياض.
وتفصيلاً، تضم الشركة كلاً من الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن إبراهيم الزكري، وعبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالله الزكري، وأيوب بن عبدالله بن محمد المبرز. وحسب عقد تأسيس الشركة، يكون للشركة جمعية عامة، تكون من جميع الشركاء، وتُعقد مرة كل سنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
وتصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، فيما يجوز أن يُبدوا آراءهم متفرقين، وتكون قرارات الشركاء صحيحة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل.

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