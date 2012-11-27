تحذيرات ونصائح للنساء والرجال.. استشاري: افحصوا كثافة العظم بهذا السن

عرّج على مراحل القوة والترقق العمرية وقال: يساعد على اختيار العلاج المناسب

كشف استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أن الرجال والنساء مطالبون بإجراء فحص كثافة العظام لرصد أي إصابة بهشاشة العظام -لا قدر الله- مشيرًا إلى أنه يُنصح بإجراء فحص هشاشة العظام بعد استشارة الطبيب؛ لمعرفة ما إذا كان من الضروري إجراء الفحص أم لا، ولكن بشكل عام يُنصح بإجراء فحص كثافة العظام لجميع النساء من عمر 65 عامًا وأكثر، وفي حال وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطورة، ولا بد من عمل كثافة العظام بعد سن 50 عامًا إذا كسر أحد عظامها.

وأضاف: "أنصح بفحص الكثافة للنساء اللواتي سيخضعن للعلاج؛ حيث سيساعد الفحص في اختيار العلاج المناسب، وكذلك للنساء اللواتي تناولن الكورتيزون لمدة شهرين على الأقل وأيضًا من يعانين من حالات مرضية تزيد من خطورة الإصابة بكسور عظمية".

قياس كثافة العظام

وبيّن "الحاج" أن قياس كثافة العظام لا يقتصر على النساء فقط؛ بل ينصح للرجال بين عمر 50- 70 عامًا، في حال وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطورة وفي سن 70 عامًا أو أكثر، حتى دون وجود عوامل خطورة وأيضًا الرجال الذين تعرضوا في السابق لكسور عظمية أو نقص في الطول بشكل ملحوظ أو تناولوا الكورتيزون أكثر من شهرين".

نصائح هامة وقائية

وللوقاية من هشاشة العظام في السن المبكرة، نصح "الحاج" بتناول الحليب بشكل يومي لأنه يعتبر المصدر الرئيسي للكالسيوم والتعرض للشمس لزيادة إنتاج فيتامين (د) في الجسم الذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، وتناول الخضار الورقية الخضراء لكونها مصدرًا جيدًا للكالسيوم والتي تحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن الضرورية، وتساعد في امتصاص الكالسيوم مثل البروكلي، اللفت، الكرنب والسبانخ والفاصوليا وغيرها، والحرص على ممارسة الرياضة باستمرار خاصة المشي والهرولة، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم ليوازيه في الدم، والإقلاع عن التدخين، وتجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطازجة، وعدم الإفراط في تناول الكافيين، والابتعاد قدر المستطاع عن التوتر والضغوط العصبية لأنها تساعد في إفراز هرمون الكورتيزول الذي يسبب ضررًا بالغًا للعظام".

زيادة قوة العظام

وقال "الحاج": "تزداد قوة العظام في مقتبل الحياة، عندما نكون في مرحلة النمو، وتصل عادة إلى ذروة قوتها في أواخر سن المراهقة أو في العشرينيات من العمر، ومن ثم تبدأ العظام بالترقق تدريجيًّا وتصبح أكثر هشاشة طوال الجزء المتبقي من عمرنا، ويصل النمو الخطي إلى أقصاه بين عمر 15- 20 عامًا، وبعد ذلك تستمر الكتلة العظمية في الزيادة من خلال النمو التراكمي، ويتم في معظم الأحيان الوصول إلى ذروة الكتلة العظمية خلال العقد الثالث من العمر".