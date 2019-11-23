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"لا تشيل هم تابعها وأنت مداوم".. رسالة "صحة مكة" لموظفيها استعدادًا لمباراة الهلال

بعد فيديو مدير مدرسة إلغاء الحصة السادسة

"لا تشيل هم المباراة تابعها وأنت مداوم".. بهذه العبارة تلقى عدد من موظفي صحة مكة المكرمة رسالة عبر البريد الإلكتروني، مفادها إمكانية مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني أثناء الدوام الرسمي لموظفيها في مبنى المديرية بمنطقة الحمراء.

وتفصيلاً، تلقى عدد من موظفي صحة مكة المكرمة رسالة عبر إيميلاتهم من إدارة التواصل الداخلي بصحة مكة المكرمة، جاء فيها: "لا تشيل هم المباراة تابعها وأنت مداوم، أبطال صحة مكة معاكم يا أبطال الوطن. سيتم نقل المباراة في مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة – الحمراء".

ولم يعتَدْ الموظفون على تلقي مثل هذه الرسائل في البريد الإلكتروني المخصص لوزارة الصحة، غير أن إدارة التواصل الداخلي بصحة المنطقة أرادت تجهيز المكان لمشاهدة المباراة داخل مبنى المديرية للحد من الغيابات بداعي مشاهدتها خارج أسوار المديرية.

يُشار إلى أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، سجله المحترف البيروفي أندريه كاريلو.

وكان مدير إحدى المدارس قد أعلن إلغاء حصة يوم الأحد القادم؛ حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال على نهائي آسيا، الذي ستجمعه بفريق أوراوا الياباني على أرض الأخير عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وقال قائد المدرسة من خلال فيديو متداوَل وهو يقف في ساحة المدرسة أمام الطلاب: "سيكون لقاء نادي الهلال عند الساعة الواحدة تقريبًا، ومن حس وطني بصراحة راعينا أن يوم الأحد الحصة السادسة خروج من المدرسة".. وسط تصفيق الجميع.

وأحدث الفيديو انقسامًا من خلال منصة "تويتر" بين مؤيد لموقف المدير، ومعارض له.

وزارة الصحة صحة مكة الهلال أوراوا الياباني نهائي أبطال آسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لا تشيل هم تابعها وأنت مداوم".. رسالة "صحة مكة" لموظفيها استعدادًا لمباراة الهلال
سبق

"لا تشيل هم المباراة تابعها وأنت مداوم".. بهذه العبارة تلقى عدد من موظفي صحة مكة المكرمة رسالة عبر البريد الإلكتروني، مفادها إمكانية مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني أثناء الدوام الرسمي لموظفيها في مبنى المديرية بمنطقة الحمراء.

وتفصيلاً، تلقى عدد من موظفي صحة مكة المكرمة رسالة عبر إيميلاتهم من إدارة التواصل الداخلي بصحة مكة المكرمة، جاء فيها: "لا تشيل هم المباراة تابعها وأنت مداوم، أبطال صحة مكة معاكم يا أبطال الوطن. سيتم نقل المباراة في مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة – الحمراء".

ولم يعتَدْ الموظفون على تلقي مثل هذه الرسائل في البريد الإلكتروني المخصص لوزارة الصحة، غير أن إدارة التواصل الداخلي بصحة المنطقة أرادت تجهيز المكان لمشاهدة المباراة داخل مبنى المديرية للحد من الغيابات بداعي مشاهدتها خارج أسوار المديرية.

يُشار إلى أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، سجله المحترف البيروفي أندريه كاريلو.

وكان مدير إحدى المدارس قد أعلن إلغاء حصة يوم الأحد القادم؛ حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال على نهائي آسيا، الذي ستجمعه بفريق أوراوا الياباني على أرض الأخير عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وقال قائد المدرسة من خلال فيديو متداوَل وهو يقف في ساحة المدرسة أمام الطلاب: "سيكون لقاء نادي الهلال عند الساعة الواحدة تقريبًا، ومن حس وطني بصراحة راعينا أن يوم الأحد الحصة السادسة خروج من المدرسة".. وسط تصفيق الجميع.

وأحدث الفيديو انقسامًا من خلال منصة "تويتر" بين مؤيد لموقف المدير، ومعارض له.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
12:46 AM

"لا تشيل هم تابعها وأنت مداوم".. رسالة "صحة مكة" لموظفيها استعدادًا لمباراة الهلال

بعد فيديو مدير مدرسة إلغاء الحصة السادسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,018

"لا تشيل هم المباراة تابعها وأنت مداوم".. بهذه العبارة تلقى عدد من موظفي صحة مكة المكرمة رسالة عبر البريد الإلكتروني، مفادها إمكانية مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني أثناء الدوام الرسمي لموظفيها في مبنى المديرية بمنطقة الحمراء.

وتفصيلاً، تلقى عدد من موظفي صحة مكة المكرمة رسالة عبر إيميلاتهم من إدارة التواصل الداخلي بصحة مكة المكرمة، جاء فيها: "لا تشيل هم المباراة تابعها وأنت مداوم، أبطال صحة مكة معاكم يا أبطال الوطن. سيتم نقل المباراة في مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة – الحمراء".

ولم يعتَدْ الموظفون على تلقي مثل هذه الرسائل في البريد الإلكتروني المخصص لوزارة الصحة، غير أن إدارة التواصل الداخلي بصحة المنطقة أرادت تجهيز المكان لمشاهدة المباراة داخل مبنى المديرية للحد من الغيابات بداعي مشاهدتها خارج أسوار المديرية.

يُشار إلى أن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا ستقام ظهر الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، سجله المحترف البيروفي أندريه كاريلو.

وكان مدير إحدى المدارس قد أعلن إلغاء حصة يوم الأحد القادم؛ حتى يتسنى للطلاب والكادر التعليمي والإداري مشاهدة مباراة الهلال على نهائي آسيا، الذي ستجمعه بفريق أوراوا الياباني على أرض الأخير عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وقال قائد المدرسة من خلال فيديو متداوَل وهو يقف في ساحة المدرسة أمام الطلاب: "سيكون لقاء نادي الهلال عند الساعة الواحدة تقريبًا، ومن حس وطني بصراحة راعينا أن يوم الأحد الحصة السادسة خروج من المدرسة".. وسط تصفيق الجميع.

وأحدث الفيديو انقسامًا من خلال منصة "تويتر" بين مؤيد لموقف المدير، ومعارض له.

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