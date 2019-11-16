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وقتل الأخ أخاه.. الحوثيون في أتون "الاضطرابات النفسية"

مصرع مسؤول بـ"الأمن الوقائي" للمليشيا على يد شقيقه

لقي مسؤول التحقيقات في الجهاز المسمى بـ"الأمن الوقائي" التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة عمران شمال اليمن، مصرعه على يد شقيقه الأصغر، وذلك بالعاصمة صنعاء، في ظروف غامضة.

وبحسب وكالات أنباء عالمية، أفادت مصادر محلية في محافظة عمران بأن المدعو "عصام ناصر الطبيب" قد قُتِل على يد شقيقه الأصغر أثناء تجولهما في العاصمة صنعاء.

وكان القاتل قد عاد مؤخراً من إحدى جبهات القتال التابعة للمليشيا الحوثية، بحسب أقرباء "الطبيب".

وقالت المصادر إنها حصلت على معلومات من أقرباء "الطبيب" تفيد بأن الحالة النفسية للقاتل كانت سيئة منذ رجوعه من جبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي.


وأضافت أن القتيل "عصام" اصطحب شقيقه ليتجولا معاً في العاصمة صنعاء، وأثناء نزول "عصام" لشراء حاجياتهما من إحدى البقالات في صنعاء، أطلق شقيقه الأصغر عليه رصاصتين من الخلف، فأرداه قتيلاً، ثم ترك الكلاشينكوف، وفرّ هارباً.

اليمن الأمن الوقائي مليشيا الحوثي

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وقتل الأخ أخاه.. الحوثيون في أتون "الاضطرابات النفسية"
سبق

لقي مسؤول التحقيقات في الجهاز المسمى بـ"الأمن الوقائي" التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة عمران شمال اليمن، مصرعه على يد شقيقه الأصغر، وذلك بالعاصمة صنعاء، في ظروف غامضة.

وبحسب وكالات أنباء عالمية، أفادت مصادر محلية في محافظة عمران بأن المدعو "عصام ناصر الطبيب" قد قُتِل على يد شقيقه الأصغر أثناء تجولهما في العاصمة صنعاء.

وكان القاتل قد عاد مؤخراً من إحدى جبهات القتال التابعة للمليشيا الحوثية، بحسب أقرباء "الطبيب".

وقالت المصادر إنها حصلت على معلومات من أقرباء "الطبيب" تفيد بأن الحالة النفسية للقاتل كانت سيئة منذ رجوعه من جبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي.


وأضافت أن القتيل "عصام" اصطحب شقيقه ليتجولا معاً في العاصمة صنعاء، وأثناء نزول "عصام" لشراء حاجياتهما من إحدى البقالات في صنعاء، أطلق شقيقه الأصغر عليه رصاصتين من الخلف، فأرداه قتيلاً، ثم ترك الكلاشينكوف، وفرّ هارباً.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
06:20 PM

وقتل الأخ أخاه.. الحوثيون في أتون "الاضطرابات النفسية"

مصرع مسؤول بـ"الأمن الوقائي" للمليشيا على يد شقيقه

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فهد كاملي - جازان
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لقي مسؤول التحقيقات في الجهاز المسمى بـ"الأمن الوقائي" التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة عمران شمال اليمن، مصرعه على يد شقيقه الأصغر، وذلك بالعاصمة صنعاء، في ظروف غامضة.

وبحسب وكالات أنباء عالمية، أفادت مصادر محلية في محافظة عمران بأن المدعو "عصام ناصر الطبيب" قد قُتِل على يد شقيقه الأصغر أثناء تجولهما في العاصمة صنعاء.

وكان القاتل قد عاد مؤخراً من إحدى جبهات القتال التابعة للمليشيا الحوثية، بحسب أقرباء "الطبيب".

وقالت المصادر إنها حصلت على معلومات من أقرباء "الطبيب" تفيد بأن الحالة النفسية للقاتل كانت سيئة منذ رجوعه من جبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي.


وأضافت أن القتيل "عصام" اصطحب شقيقه ليتجولا معاً في العاصمة صنعاء، وأثناء نزول "عصام" لشراء حاجياتهما من إحدى البقالات في صنعاء، أطلق شقيقه الأصغر عليه رصاصتين من الخلف، فأرداه قتيلاً، ثم ترك الكلاشينكوف، وفرّ هارباً.

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