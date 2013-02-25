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إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي

على رتب "جندي أول – جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:48 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي

على رتب "جندي أول – جندي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
4,056

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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