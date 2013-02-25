أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa .

إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-25 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.



وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 08:48 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتب "جندي أول – جندي"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.



وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.