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في افتتاح الجولة 13 من دوري الصالات لكرة القدم .. 5 مباريات مثيرة

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي بإقامة 5 مباريات.

ويلتقي الريان مع الفاو في حائل، بينما يستقبل حراء ضيفه العلمين في مكة المكرمة، فيما يحل القادسية ضيفًا على رضوى في ينبع، في حين يلتقي الثقبة مع الوحدة في الخبر، ويستضيف النهضة نظيره طويق على صالة ملعب الدمام.

وتستكمل السبت القادم باقي مباريات الجولة (3 مباريات) ، حيث يحل الاتفاق ضيفًا على مصدة في الرياض، فيما يواجه العرض نظيره منيف، في حين يستضيف العلا فريق الجزيرة في المدينة المنورة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة 13 من دوري الصالات لكرة القدم .. 5 مباريات مثيرة
سبق

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي بإقامة 5 مباريات.

ويلتقي الريان مع الفاو في حائل، بينما يستقبل حراء ضيفه العلمين في مكة المكرمة، فيما يحل القادسية ضيفًا على رضوى في ينبع، في حين يلتقي الثقبة مع الوحدة في الخبر، ويستضيف النهضة نظيره طويق على صالة ملعب الدمام.

وتستكمل السبت القادم باقي مباريات الجولة (3 مباريات) ، حيث يحل الاتفاق ضيفًا على مصدة في الرياض، فيما يواجه العرض نظيره منيف، في حين يستضيف العلا فريق الجزيرة في المدينة المنورة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:58 PM

في افتتاح الجولة 13 من دوري الصالات لكرة القدم .. 5 مباريات مثيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي بإقامة 5 مباريات.

ويلتقي الريان مع الفاو في حائل، بينما يستقبل حراء ضيفه العلمين في مكة المكرمة، فيما يحل القادسية ضيفًا على رضوى في ينبع، في حين يلتقي الثقبة مع الوحدة في الخبر، ويستضيف النهضة نظيره طويق على صالة ملعب الدمام.

وتستكمل السبت القادم باقي مباريات الجولة (3 مباريات) ، حيث يحل الاتفاق ضيفًا على مصدة في الرياض، فيما يواجه العرض نظيره منيف، في حين يستضيف العلا فريق الجزيرة في المدينة المنورة.

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