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عمرو دياب يعلن إصابته بكورونا وتعافيه من الفيروس منذ فترة

قال إن الإصابة منعته من تصوير فيديو كليب مع المطربة "إيرينا"

كشف الفنان عمرو دياب أنه أُصيب منذ فترة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تعافى من الفيروس قبل تصويره أغنية "أهي أهي"، التي عُرضت للجمهور في أكتوبر من العام الماضي.

وتفصيلاً، أوضح عمرو دياب ذلك خلال إحيائه حفلاً غنائيًّا أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن إصابته بفيروس كورونا، وأنها منعته من تصوير فيديو كليب مع المطربة إيرينا، موضحًا أنه لم يتمكن من السفر لتصويره، وذلك حسب صحيفة المصري اليوم.

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عمرو دياب يعلن إصابته بكورونا وتعافيه من الفيروس منذ فترة
سبق

كشف الفنان عمرو دياب أنه أُصيب منذ فترة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تعافى من الفيروس قبل تصويره أغنية "أهي أهي"، التي عُرضت للجمهور في أكتوبر من العام الماضي.

وتفصيلاً، أوضح عمرو دياب ذلك خلال إحيائه حفلاً غنائيًّا أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن إصابته بفيروس كورونا، وأنها منعته من تصوير فيديو كليب مع المطربة إيرينا، موضحًا أنه لم يتمكن من السفر لتصويره، وذلك حسب صحيفة المصري اليوم.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
08:19 PM

عمرو دياب يعلن إصابته بكورونا وتعافيه من الفيروس منذ فترة

قال إن الإصابة منعته من تصوير فيديو كليب مع المطربة "إيرينا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الفنان عمرو دياب أنه أُصيب منذ فترة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تعافى من الفيروس قبل تصويره أغنية "أهي أهي"، التي عُرضت للجمهور في أكتوبر من العام الماضي.

وتفصيلاً، أوضح عمرو دياب ذلك خلال إحيائه حفلاً غنائيًّا أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن إصابته بفيروس كورونا، وأنها منعته من تصوير فيديو كليب مع المطربة إيرينا، موضحًا أنه لم يتمكن من السفر لتصويره، وذلك حسب صحيفة المصري اليوم.

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